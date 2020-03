CIUDAD DE MÉXICO._ Como medida de prevención por el brote de coronavirus, la Concacaf dio a conocer la suspensión del torneo Preolímpico Sub 23 Guadalajara 2020 que se desarrollaría del 20 de marzo al 1 de abril.

“Concacaf explorará alternativas y fechas para clasificar a las Selecciones para los Juegos Olímpicos y posteriormente las compartirá con el consejo y presidentes”, indicó.

Concacaf suspends all its competitions scheduled to take place over the next 30 days

Concacaf suspende todas sus competencias programadas a realizarse en los próximos 30 días

