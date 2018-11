Suspenden temporalmente ExpoAgro Sinaloa

Ulises Robles, presidente de la Caades, informó que será para mejoras de la exposición ya que no había sido renovada desde hace 27 años

Karen Bravo

CULIACÁN.- Por primera y de manera histórica, la ExpoAgro fue suspendida para ser renovada, informó a Noroeste, Ulises Robles Gámez, presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa.

Uno de los factores que influyó en la decisión de mejorar, es la manifestación que ocurrió el año pasado en las instalaciones de la exposición.

“Era oportunidad para que se hicieran anuncios importantes en el tema político agrícola, siempre venían secretarios de agricultura, secretarios de alto nivel, el año pasado se vio afectado porque fueron tomadas las instalaciones por productores y eso también baja mucho el atractivo”, agregó.

“Es una suspensión temporal, no una cancelación, eso es muy importante, que se aclare que no es una cancelación, es una suspensión temporal para mejorar el evento”, subrayó.

La suspensión temporal responde a diversos motivos, como la baja participación de expositores y que paulatinamente se redujo el flujo de visitantes a la exposición, detalló Robles Gámez. Por lo que se tomó la decisión de no llevarla a cabo hasta realizar una renovación total del concepto, que no había cambiado desde 1991, agregó.

“Suspendimos y no nos estamos poniendo un limitante en la fecha, hasta que estemos seguros de que tengamos el formato nuevo y el proyecto nuevo”, comentó.

“Probablemente se lleve todo el año que entra planearla o probablemente a mediados de año, no sabemos, pero teníamos que suspenderla para poder hacer la planeación adecuada”, dijo.

Entre las renovaciones que buscará hacer la Caades, incluye hasta la posibilidad de cambiar la sede de la ExpoAgro, detalló Robles Gámez.

“Las mismas instalaciones, no hay mejoras, no se puede hacer mejoras porque el terreno no es propiedad de Caades, hay muchas limitantes”, expresó.

Debido a que no ha habido cambios ni mejoras, el concepto ya no es atractivo por lo que realizaron un consenso con los agricultores para la modificación.

“Los expositores también exigen cada vez más, mejores condiciones de servicio para los que vienen a ofrecer los productos y ahí no era posible ofrecerles las mejoras”, comentó.