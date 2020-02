Suspenden tres juegos de la Serie A de Italia por coronavirus

Lamentablemente, el coronavirus ha llegado al futbol de Italia. Oficialmente se dio a conocer que ya había 76 contagiados y dos muertos, por lo que las autoridades han actuado rápidamente buscando prevenir más damnificados.

Entre las medidas tomadas hay una que afecta a la Serie A, pues los tres partidos pactados para este domingo han quedado suspendidos. Con esto, no se jugarán el Atalanta vs Sassuolo, Inter vs Sampdoria y Verona vs Cagliari, siendo pospuestos hasta tener nueva fecha.

🚨 | OFFICIAL STATEMENT#InterSampdoria, which was due to take place at 20:45 CET on Sunday 23 February, has been postponed to a later date 👉 https://t.co/K6BtBQ4QRx#FCIM