SuspenderÃ¡n obras hasta que autoridad notifique oficialmente: CMIC

Suspenderán obras hasta que autoridad notifique oficialmente: CMIC

Alma Soto

MAZATLÁN._ Las obras de construcción que están en proceso en Mazatlán continuarán hasta en tanto la autoridad correspondiente notifique de manera oficial y por escrito que deben ser suspendidas, manifestó Eleuterio Silva Trujillo, dirigente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Sinaloa Sur.

Señaló que los constructores tienen contratos con los clientes, sean privados o públicos, en los que se establecen plazos para terminación de las obras, y estos deben cumplirse.

Durante la conferencia de prensa sobre la situación del Covid-19 del pasado martes, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, aseguró que no se han podido evitar los contagios como se esperaba porque las personas no pueden quedarse en casa por temor a perder su empleo, porque sus empresas no han parado.

Señaló que actividades no esenciales como las de comercio o distribución de productos, las industrias automotriz, textil, maderera, aeroespacial, tabacalera y construcción, entre otras, deberán suspender actividades.

“Oficialmente no nos han avisado, a uno como contratista le tienen que avisar por escrito para ampararnos ante el que nos contrató en el momento de que no se cumpla con los plazos”, expresó Silva Trujillo, “mientras no haya un aviso oficial, vamos a seguir trabajando”.

Señaló que los trabajadores quieren seguir laborando, aunque sienten temor, pues requieren los ingresos que reciben.

A dos días de la advertencia de López-Gatell de levantar actas a las empresas que sigan laborando para que sean clausuradas e incluso demandadas ante el Ministerio Público, por el posible delito de daño a la salud, en Mazatlán sigue la construcción de hoteles, edificios de condominios, fraccionamientos, avenidas y drenes pluviales.