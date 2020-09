Suspensión de AstraZeneca no afecta acceso a vacuna en México; tenemos más opciones: AMLO

El político tabasqueño recordó que los estudios de las fases finales de la vacuna candidata están suspendidos temporalmente, mientras AstraZeneca investiga si un paciente sufrió un efecto secundario grave o si su malestar no está vinculado con la inoculación

Noroeste / Redacción

09/09/2020 | 08:20 AM

La suspensión de estudios clínicos de la farmacéutica británica AstraZeneca respecto a la posible vacuna contra el coronavirus SARS-CoV-2, no afecta el que México tenga o no un acceso temprano a la misma, aseguró este miércoles el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El político tabasqueño recordó que los estudios de las fases finales de la vacuna candidata están suspendidos temporalmente, mientras AstraZeneca investiga si un paciente sufrió un efecto secundario grave o si su malestar no está vinculado con la inoculación.

Sin embargo, durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario nacional señaló que en el país "tenemos nosotros otras opciones, estamos inscritos en los principales proyectos de investigación para tener la vacuna a tiempo".

López Obrador recordó que "hemos recibido propuestas, que agradecemos mucho, acerca de usos de vacunas que se están probando, que se están investigando, de Rusia, de China y de Estados Unidos, considerando a México como país prioritario. Dándole a México un sitio especial en los tres casos".

El titular del Poder Ejecutivo Federal previó que "esto que sucede con esta vacuna, que se tiene que detener el proceso en tanto investigan qué sucedió, no afecta en que nosotros podamos disponer más temprano que tarde de la vacuna contra Covid-19" en México, agregando, sin embargo, que estarán a la espera de mayores informes por parte de AstraZeneca.

Ayer martes, la farmacéutica británica decidió interrumpir un ensayo clínico para lograr una vacuna contra el coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad Covid-19), porque uno de los participantes sufre “una enfermedad potencialmente inexplicable”, informó un portavoz de la compañía a medios de comunicación estadounidenses.

“Esta es una acción de rutina que sucede siempre que hay una enfermedad potencialmente inexplicable en uno de los ensayos mientras se investiga, asegurándonos de que se mantiene la integridad de los estudios”, indicó el portavoz de la farmacéutica británica a la cadena CNBC y al medio especializado Stat.

El 15 de agosto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la vacuna contra el coronavirus, que todavía está en desarrollo, es la “luz al final del túnel” de la pandemia que en México ha dejado más de 67 mil personas muertas.

“Hay buenas noticias. Desde luego nos duele mucho que siga causando estragos la pandemia del Covid-19, pero está bajando su intensidad […] También ya se dio a conocer de que se tiene la posibilidad de contar con una vacuna para enfrentar este virus del Covid-19, esto nos va a dar tranquilidad, nos da certidumbre, es como una luz al final del túnel […] indica que ya vamos a salir de esta situación tan lamentable de salud pública”, indicó el mandatario nacional.

En un video publicado en sus diversas cuentas de las redes sociales, el titular del Poder Ejecutivo Federal adelantó que mañana domingo 16 de agosto hablará respecto a la vacuna, tras el acuerdo firmado con la farmacéutica británica AstraZeneca y la Universidad de Oxford, con financiamiento de la Fundación Carlos Slim.

Por su parte, Martha Delgado Peralta, Subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), indicó que México necesitaría hasta 200 millones de dosis de una vacuna contra el coronavirus, cuya aplicación podría comenzar en abril del 2021 según el convenio con AstraZeneca.

En entrevista con la agencia británica Reuters, la funcionaria federal de la Cancillería mexicana, señaló que la farmacéutica británica estima producir hasta 400 millones de dosis para toda América Latina. “La capacidad de producción va a ser entre 30 y 35 millones de vacunas al mes. Si necesitamos 200 millones, nos vamos a pasar un tiempo bastante largo vacunando”, dijo Delgado Peralta.

“Tenemos que ampliar nuestra expectativa hacia también otro tipo de vacunas, no solamente una […] Y tampoco la producción de Astra va a ser suficiente para México. Nosotros necesitamos un complemento con un par de vacunas más”, añadió la subsecretaria de la SRE.

La búsqueda de esos complementos incluye acuerdos para estudios fase III con la francesa Sanofi; la estadounidense Janssen Pharmaceuticals, filial de Johnson & Johnson; así como las chinas Walvax Biotechnology Co Ltd y CanSino Biologics Inc; estas dos últimas interesadas en fabricar la vacuna en México para distribuirla en América Latina.

Sin embargo, el “portafolio” de México incluye nueve vacunas, detalló Delgado Peralta, quien explicó que las autoridades de salud evaluarán las fases I y II de los estudios clínicos de las cuatro empresas para dictaminar la “viabilidad” de la fase III, lo que podría definirse en unas semanas.

En cuanto a la vacuna de AstraZeneca, la funcionaria federal señaló que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), empezará a analizar los estudios de fases ya concluidas, “para ganar tiempo” y acelerar su registro en caso de resultar exitosa la fase III, que está planeada para concluir a finales de 2020.

“Esta es una estrategia del país de diversificación de las posibilidades que vamos a tener de acceder a la vacuna lo más pronto posible con las vacunas que tengan más seguridad y eficacia y, obviamente, a un costo asequible para el país”, insistió Delgado Peralta.

El pasado 13 de agosto, Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Cancillería, informó que el proyecto de vacuna llamada “AZD1222”, contra el coronavirus, desarrollada por el laboratorio AstraZeneca, en colaboración con la británica Universidad de Oxford, se encuentra en fase 3.

Será en noviembre próximo cuando se presentarán los resultados a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), para poder iniciar su producción en México y Argentina durante el primer trimestre del 2021, desde donde será distribuida a toda América Latina, excepto a Brasil.

“En noviembre se presenta a la autoridad regulatoria y en cuánto la autoridad regulatoria lo autorices se estaría en condiciones de iniciar la producción. Participan un laboratorio en Argentina y otro en México. Se va a producir en ambos países”, precisó el canciller.

“Durante el primer trimestre del año arrancamos el proceso de manufactura donde la sustancia activa va a ser hecha en Argentina, exportar a México para envasado, terminado, distribución en México y exportación al resto de los países”, dijo Ebrard Casaubón, acompañado del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como de directivos de AstraZeneza y la Fundación Carlos Slim.

“Muy importante que el propósito de AstraZeneca, Oxford y Fundación Slim no es el lucro, es garantizar que América Latina tenga acceso a la vacuna”, comentó el titular de la SRE, quien detalló, además, que se prevén producir de 150 a 250 millones de dosis.

“La preocupación es que México tenga acceso y acceso a tiempo. Esto quiere decir que en México se adelante 6, 7 meses, en lugar de un año” […] La instrucción del señor presidente es que sea universal y obviamente gratuita”, agregó Ebrard Casaubón.

“Aunque la vacuna aún está en proceso de pruebas que conllevan plazos y sus riesgos han mostrado en sus fases anteriores resultados muy alentadores y en caso de ser aprobada el apoyo de la fundación permitirá que México y América latina accedan a la vacuna un año antes de lo previsto”, expuso, en su turno, Carlos Slim Domit, presidente de la Fundación Carlos Slim.

“Realmente algo excepcional [la producción de la vacuna], que nos va ayudar mucho a que se mantenga la esperanza, a que se acabe la incertidumbre, que ya tengamos en el horizonte la posibilidad de una vida mejor, sana, en lo que corresponde esta pandemia que tanta tristeza, tanta desgracia, tanto dolor ha traído en México y en el mundo”, expresó, por su parte, el presidente López Obrador.

“El costo tiene que ver con los insumos para la elaboración, pero no es una empresa que vaya a lucrar con la vacuna, por eso el costo es mínimo, yo hablé aquí hace unos días de que nosotros teníamos una reserva de recursos para adquirir la vacuna y hablé de tres montos: de 100 mil millones, 50 mil millones y 25 mil millones de pesos”, enfatizó el mandatario nacional

“Este acuerdo va a significar un monto menor a los 25 mil millones para que tengan acceso a la vacuna todos los mexicanos, todos, se dice universal, pero a veces no se entiende qué significa el término universal, entonces con ‘es universal', es para todos”, afirmó el político tabasqueño.

“Y nosotros tenemos que cumplir con lo que establece el artículo cuarto de la Constitución, el derecho del pueblo a la salud y a la atención médica, medicamentos y vacunas gratuitos, para que esto quede completamente claro”, dijo el titular del Poder Ejecutivo Federal durante su conferencia de prensa matutina.

“En otros países puede ser que se decida cobrar o seleccionar a quién se vacuna y a quién no, nosotros, para que no haya ninguna duda y también para darle garantía a todo nuestro pueblo, van a tener todos los mexicanos acceso a la vacuna y no debe haber preocupación por la gente pobre”, afirmó el presidente.

“Tiene garantizada la vacuna la gente más humilde, la gente más pobre y no se va a quedar al final, ya sabemos que por el bien de todos primero los pobres […] Y los enfermos y los adultos mayores y los médicos y las enfermeras, pero todos, todos”, aseveró López Obrador desde Palacio Nacional.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció ayer miércoles 12 de agosto, que su país, junto con México, producirá para Latinoamérica -excepto Brasil- la vacuna llamada “AZD1222” contra el coronavirus SARS-CoV-2 desarrollada por el laboratorio AstraZeneca, en colaboración con la británica Universidad de Oxford.

“El laboratorio ha firmado un acuerdo con la Fundación Slim para producir entre 150 y 250 millones de vacunas destinadas a toda Latinoamérica, con excepción de Brasil, que van a estar disponibles para el primer semestre de 2021”, comentó el mandatario argentino.

“Esperamos cuanto antes poder comenzar el proceso productivo”, lo que permitirá a los países de América Latina adquirir la vacuna a precios accesibles, dijo Fernández en rueda de prensa desde la residencia presidencial de Olivos, en la provincia de Buenos Aires, donde anticipó que en breve se comunicará con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

“La producción latinoamericana va a estar a cargo de Argentina y de México, y eso va a permitir un acceso oportuno y suficiente de la potencial vacuna para todos los países de la región”, explicó Fernández, quien agregó que este acuerdo permitirá a Latinoamérica acceder entre seis y 12 meses antes a la vacuna.

“Es un inmenso desafío para la industria nacional”, anticipó Fernández, acompañado del ministro de Salud Ginés González García, para después abundar que la vacuna tendrá un costo de entre 3 y 4 dólares. Asimismo, anunció que la vacuna entró ya en fase tres de pruebas, además de que se ha probado con 4 mil personas voluntarias del Reino Unido -a las que sumarán otras 5 mil de Brasil y 2 mil de Sudáfrica.

En Argentina, AstraZeneca eligió un laboratorio local, mAbxience, que será el responsable de la producción de la sustancia activa de la vacuna. Mientras que México se encargará de envasar la vacuna y de completar el proceso de producción.

El Presidente valoró el apoyo financiero que tiene en este emprendimiento privado la Fundación Slim, que financiará el desarrollo que se hace “sin buscar rentabilidad ni buscar beneficios económicos, lo que hace que la vacuna sea especial”.