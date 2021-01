Suspensión de derechos al 'Químico' Benítez daña la imagen de Morena: Estrada Ferreiro

El Alcalde de Culiacán dijo que en lo personal y como gobernante lamenta por lo que está pasando su homólogo de Mazatlán, pero que no conoce los hechos a fondo, por lo que no puede opinar a la ligera, pero que sí daña la imagen de Morena y sí daña la unidad también

José Abraham Sanz

El Presidente Municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, señaló que la suspensión de derechos políticos a su homólogo de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, “definitivamente” sí daña la imagen de Morena.

Al término de la inauguración de la rehabilitación del mercado Jorge Chávez, Estrada Ferreiro recordó que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena decretó, como medida cautelar, suspender los derechos partidarios de Benítez Torres, después de la queja promovida de la síndica procuradora y otro funcionario.

Esta decisión dejó fuera de la jugada de manera definitiva al Alcalde de Mazatlán, quien insistía en contender por la candidatura a la gubernatura de Sinaloa, después de impugnar la decisión del Comité Ejecutivo Nacional de Morena de haber nombrado al Senador Rubén Rocha Moya como precandidato de la unidad.

“Lo que al Químico le está pasando, yo lo lamento mucho como persona y como gobernante, si hay razón o no, lo desconozco, no conozco el expediente, no conozco los hechos a fondo, no puedo opinar a la ligera, pero sí daña la imagen de Morena y sí daña la unidad también, porque esa actuación que está generándose en ese momento sí daña, sí daña, definitivamente”, expresó.

Apenas el sábado 9 de enero, Torres Benítez y la Senadora Imelda Castro, quienes también aspiraban a dicha candidatura junto a la diputada federal Yadira Marcos, encabezaron una conferencia de prensa para posicionarse contra la posible alianza de Morena con el Partido Sinaloense, que fundó y dirige el ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda.

El “Químico” e Imelda negaron en varias ocasiones que este posicionamiento tuviera qué ver con haberles dejado fuera de la contienda a ellos, según cuestionaron algunos reporteros.

Benítez Torres visiblemente fue uno de los líderes de ese movimiento y fue quien recordó que el propio Rocha Moya había avalado la posible alianza con el PAS en candidaturas comunes.

“... están sometidos ante una dictadura, ante un cacicazgo en la Universidad; si reprobamos eso, menos podemos ser incongruentes y aceptar al partido político que es de la Universidad, o es del cacique de la Universidad, y que obliga a estudiantes y a personal administrativo y académico a ser parte del mismo", dijo el Químico en aquella ocasión.

A Estrada Ferreiro se le preguntó esta mañana si ve en esta decisión de Morena alguna forma de callar al primer edil mazatleco.

“No, pues no puedo opinar al respecto. No tengo yo datos de eso”, dijo.