Sustituye organizaciÃ³n emergente al premio Nobel de Literatura

NUEVO PREMIO DE LITERATURA

Sustituye organización emergente al premio Nobel de Literatura

La Nueva Academia entregará este 12 de octubre un premio alternativo al de la Academia Sueca

Noroeste / Redacción

El 12 de octubre en Estocolmo, después de los diversos anuncios del Nobel, el jurado de la Nueva Academia, dirigido por la veterana de la industria editorial Ann Pålsson, nombrará al ganador del Nuevo Premio en Literatura.

Una publicación firmada por Brenda Cronin de The Wall Street Journal, asegura que la organización surgió después de que la Academia Sueca dijera en mayo de este año que pospondría al Nobel en literatura por un año.

La Nueva Academia se apegó al calendario Nobel, en el que los ganadores son nombrados en octubre y reciben sus premios en diciembre, pero se apartaron de la tradición al dar a conocer gran parte de su toma de decisiones.

A principios del verano, los bibliotecarios de Suecia nominaron a 47 autores, entre ellos Don DeLillo y Elena Ferrante.

Luego, el público se unió y, luego de más de 30 mil votos en línea, la lista se redujo a cuatro finalistas: Maryse Condé, Neil Gaiman, Haruki Murakami y Kim Thúy.

Pålsson y sus otros tres miembros del jurado, todos eminencias en artes y letras suecas, elegirán al ganador.

Haruki Murakami, novelista japonés renunció a su nominación.

Haruki Murakami, el novelista japonés conocido por libros como "Kafka on the Shore" y "Norwegian Wood", retiró su nombre de la nominación, dijo que quiere "concentrarse en escribir" y estar lejos de la atención mediática.

La escritora francesa Maryse Condé.

Maryse Condé, una académica y autora de 81 años nacida en Guadalupe, en el Caribe, se convirtió en novelista en la década de 1980 con "Segu", una saga que recorre la historia de África. Al escuchar la noticia, dijo que estaba tan feliz y "extremadamente orgullosa, nunca he estado realmente en el centro de atención".

Kim Thúy novelista nominada.

Kim Thúy, de 50 años, nació en Vietnam y cuando era niña huyó del país devastado por la lucha por Canadá. Tiene tres novelas, incluida su debut "Ru", publicada en 2009.

"Sentí que mis rodillas se doblaban", dijo Thúy cuando supo que era finalista, aunque planea estar profundamente dormida cuando se anuncie el ganador.

"Sería muy malo para mí ganar", dijo, y agregó que sus tres libros no son equivalentes a un libro de nadie más en esa lista".

Neil Gaiman, novelista británico.

Neil Gaiman, de 57 años, británico, es conocido por sus novelas gráficas (la serie "Sandman"), así como por los libros para niños ("Coraline") y adultos ("El océano al final del carril"). Después de enterarse a través de Twitter de que estaba en la larga lista y luego de ser finalista, también estableció bajas esperanzas, diciendo que simplemente fue emocionante.

"Es muy agradable estar entre los 47 escritores más fantásticos de todo el mundo", dijo, mencionando a Margaret Atwood, J.K. Rowling y Chimamanda Ngozi Adichie.

La Academia Sueca canceló el Premio Nobel de literatura de este año al intentar recuperarse de un escándalo por las denuncias de agresión sexual y dijo que otorgaría dos premios el año próximo. El hombre en el centro del escándalo, Jean-Claude Arnault, fue declarado culpable de violación el lunes y condenado a dos años de prisión.

Este no es el primer año sin un Premio Nobel de literatura. La Academia Sueca los ha otorgado desde 1901, pero ninguno durante siete años en torno a la primera y segunda guerras mundiales.

La noticia de la cancelación de este año desalentó a muchos en los círculos editoriales y artísticos de Suecia.

"Nos encanta el Premio Nobel, y nos sentimos muy tristes cuando dijeron que no iba a ser otorgado", dijo Pålsson.

Alexandra Pascalidou, periodista y escritora en Suecia, reunió a decenas de voluntarios para formar la Nueva Academia, crear un sitio web y difundir el mensaje en las redes sociales.

"Pensé que tenemos que hacer algo nuevo", dijo Pascalidou.

"Así que llamé a los que conozco". En junio, reclutó a Ann Pålsson, quien había editado el libro más reciente de Pascalidou, para dirigir el jurado.

Para cubrir gastos y recaudar un premio monetario (el premio Nobel de literatura recibe más de 1 millón), la Nueva Academia ha reclutado patrocinadores, financiación colectiva y está vendiendo camisetas, sudaderas y fundas para iPhone.

La página de Kickstarter del grupo establece una meta de 250 mil coronas suecas (alrededor de 500 mil pesos mexicanos) y hasta el momento ha recaudado más de 9 mil coronas suecas en prenda. Se planea cerrar después de la ceremonia de entrega de premios y celebraciones en diciembre. En ese momento, Pålsson dijo: "Creo que estaremos muy felices y cansados".

Si el premio generará el mismo interés que el Nobel hace, es una pregunta abierta.

"No sé si veamos un despunte en las ventas como esperaríamos con la victoria del Nobel", dijo Rachel Cass, gerente de compras e inventario en la Harvard Book Store en Cambridge, Massachusetts.

"Es poco probable que el premio de la Nueva Academia tenga el mismo peso que el Nobel", dijo Jake Reiss, fundador de Alabama Booksmith en Homewood, Alabama, que vende solo libros de tapa dura firmados por el autor.

"Hay algunos Gaiman firmados de puño y letra, pero nada de Condé o de Thúy", dijo.

Aún así, aplaudió el esfuerzo de la Nueva Academia como mejor que nada.

"El cielo no lo permita, si no hubiera un Super Bowl o la Serie Mundial, si los jugadores se declararon en huelga o lo que sea", dijo, "no sería lo mismo, pero eso es todo lo que tienes".