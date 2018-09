Sustituyen a gerente de agua potable en Angostura

Entra en su lugar regidor del PRD; no sé si felicitarte o darte el pésame, le dice El Chenel

Sergio Lozano

ANGOSTURA._ El Regidor del PRD, Salvador Mejía, fue designado nuevo gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura, en sustitución de Juan García López.

El Alcalde José Manuel Valenzuela fue el encargado de realizar el nuevo nombramiento.

Ahí, Valenzuela López acompañado de algunos regidores, le tomó la protesta de ley al Regidor con licencia, Salvador Mejía, y lo invitó a que trabaje con mucho empeño para que pueda salir con la tarea de componer la situación de la junta.

“Te sacaste la rifa del Tigre, no sé si felicitarte o darte el pésame”, fueron las palabras del Alcalde.

Además, expresó que Prágedes Angulo será quien realice las actividades de contaduría en la paramunicipal, auxiliando al contador Gustavo Castro, de quien dijo posiblemente sea despedido en los próximos días.

En el evento de toma de protesta, Juan García, exigió al Alcalde le diera una explicación del porque la toma de esa decisión, ya que la situación que prevalece en la juna de agua ya estaba al momento que él llegó.

Ante esto el Alcalde le dijo que era una decisión tomada porque el Cabildo así lo acordó en pleno, es por eso que el acataba esa orden.

Acusa ex gerente corrupción de Chenel

El ahora ex funcionario acusó de cometer actos de corrupción al Alcalde José Manuel Valenzuela y al Regidor del PAS, Eleazar Bojórquez Camacho, ya que querían autorizarle un millón de pesos para la junta, y que les regresara $600 mil para ellos.

Agregó que al no prestarse a esos actos de corrupción, se derivó su despido de la paramunicipal.

“Hace unos 10 días tuve una llamada del Presidente Municipal, José Manuel Valenzuela, junto con el Regidor de Hacienda, Eleazar Bojórquez, donde piden que si cuáles eran los problemas de la junta, y preguntan que si con cuánto la haces, y les contesto que con 200 mil pesos saco adelante el problema", expuso.

“Ellos me ofrecen mandarme un millón de pesos, donde yo me quede con 400 mil, 200 para el pendiente y manejo de la Junta de Agua y que me quedara con 200 mil pesos y que les regresara 600 mil pesos a ellos”.

