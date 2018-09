joy

Sweet Pepper, hamburguesas vegetarianas para todos

¡Una opción saludable y deliciosa!

Shanney Gastelúm

28/09/2018 | 09:04 AM

Pensar en hamburguesas sin carne puede ser algo paradójico, pero son deliciosas y en Culiacán hay una opción que desde hace años ha cautivado el paladar de los culichis (algunos incluso amantes de la carne), su nombre: Sweet Pepper.

Sweet Pepper inició hace 8 años en un jardín de la colonia Guadalupe, en la casa de Jesús Manuel, Chumel para sus amigos, quien es el artífice de todas las deliciosas recetas que allí se pueden probar; un sitio tranquilo para disfrutar con amigos o familia en una rica tarde entre pláticas y buena comida.

Él es vegetariano desde hace más de 20 años y a pesar de no haber estudiado una carrera en gastronomía, su decisión de no consumir carne y su experiencia trabajando en algunos restaurantes fueron las que le enseñaron a cocinar de forma diferente.

“No soy chef, pero empecé a trabajar en restaurantes y ahí agarré práctica. Dejé de comer carne porque quería ser ‘hippie’”, dijo mientras reía, “traía la idea de dejarme el cabello largo y ser ecologista, pero con el tiempo fui leyendo más al respecto y afianzando mi ideología de alimentación, entonces aprendí a cocinar con recetas de libros y revistas que compraba, porque en aquel tiempo, en el 95, no había internet ni tutoriales de YouTube”, recordó Chumel.

Aunque hoy en día son comunes las opciones vegetarianas en restaurantes y supermercados como una forma saludable de alimentación, recuerda que al principio fue difícil volverse vegetariano.

“Fue difícil dejar la carne, porque dependía de lo que mi mamá cocinaba, pues estaba chico, pero comencé a dejarla poco a poco. Cuando uno es vegetariano debe aprender a cocinar a fuerzas, porque no hay comidas. Ahora ya hay más opciones en el súper, pero en ese tiempo no había nada, lo único que se conseguía era soya”, señaló.

Con el tiempo, Chumel fue aprendiendo a preparar recetas únicas, las cuales compartía con sus amigos, a quienes les gustaban tanto que le insistían que vendiera la comida que preparaba.

“Sweet Pepper nace porque mis amigos me empezaron a pedir que vendiera la comida que yo hacía y, aunque mi idea era vender de vez en cuando aquí en la cochera de mi casa, se comenzó a correr la voz”, recordó.

La mayoría de los clientes de Sweet Pepper no son vegetarianos, mencionó que muchas personas que visitan por primera vez el lugar, llegan sin saber que son hamburguesas vegetarianas, incluso después de comerlas no se dan cuenta y se sorprenden cuando se los mencionan.

“El noventa por ciento de mis clientes no son vegetarianos, a la mayoría a la primera les gusta, hay algunos que dicen que si no tiene carne no quieren comer, pero ya que las prueban vuelven”, mencionó.

La idea de Chumel es crear comida vegetariana que le pueda gustar a cualquier persona. Utiliza ingredientes sencillos que se pueden encontrar en cualquier mercado, como pimientos, piña, chile chipotle, champiñones, soya, entre otros, todos frescos y saludables para que cualquiera pueda disfrutarlos sin problemas.

Algunos de los platillos más pedidos son la hamburguesa Piña Enchilada (piña marinada con chipotle) y la hamburguesa Hot BBQ (chipotle y aderezo BBQ). Todas sus hamburguesas son preparadas con pan integral artesanal, sin huevo ni leche; entre las opciones de Sweet Pepper también hay baguettes, cuya base, en lugar de la carne de soya, es de tomate frito. Ambas opciones, hamburguesas y baguettes, vienen acompañadas con su respectiva porción de papas fritas naturales, cortadas y cocidas en el instante, lo que les da un sabor exquisito. Además, para acompañar los platillos, prepara su refrescante té negro de la casa, con infusiones de té natural.

Visita y prueba las deliciosas hamburguesas vegetarianas de Sweet Pepper, todos los miércoles, viernes y sábados de 7:00 pm a 11:00pm en esquina Río Elota y Juan M. Banderas #240, colonia Guadalupe. También puedes encontrarlo en Facebook como @SweetPepper o llamar al Cel. (667) 220 0705.