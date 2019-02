Sylvester Stallone se pone motivador en redes sociales

El actor protagonista de Rambo y Rocky vuelve a demostrar que no hay edad para lograr lo que se quiere

Noroeste / Redacción

17/02/2019 | 10:24 AM

LOS ÁNGELES._ Sylvester Stallone ha sabido darle un gran uso a sus redes sociales en los últimos tiempos.

Aprovechó su fama y la masividad de los medios sociales para hacerse cargo de la promoción de sus nuevas películas y logró que todos estén pendientes de los detalles que presente de lo que será la quinta y última película de Rambo.

Esta vez, el actor que popularizó además a Rocky Balboa en la pantalla grande, compartió una imagen dividida en dos. En el rincón izquierdo, se puede ver a un joven Stallone, entrenando quizás para la primera película de Rocky que se estrenó y ganó un Oscar a la mejor película en 1976, citó 20minutos.es.

En el rincón derecho, se ve al actual, levantando una pesa incluso más grande que la que usaba en aquel entonces.

"No es divertido, no es fácil ,pero lo que he aprendido acerca de disfrutar la vida es que en cuánto más viejo te pones, más fuerte hay que seguir", escribió Stallone para acompañar la motivadora imagen que presentó en sus redes, citó elintra.com.ar.

Luego del rotundo éxito de la secuela de "Creed", donde aseguró que sería la última vez que interpretaría a Rocky Balboa en la pantalla grande, Stallone prepara su regreso como Rambo.

Él ya filmó sus escenas y la película se encuentra en la etapa de post producción. Aún no se anunció ni el título oficial ni la fecha de estreno en la que se verá a John Rambo en una nueva aventura, esta vez, enfrentando a un cartel de drogas mexicano para rescatar a las mujeres que los malos tienen privadas de su libertad.