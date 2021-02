En redes sociales

Sylvia Pasquel reveló que no se vacunará contra el Covid-19

La integrante de la llamada “dinastía Pinal” destapó su desconfianza respecto a la aplicación de la fórmula que busca reducir el riesgo de contagio en la población

Noroeste / Redacción

Ahora que en México ya comenzó el proceso de registro para que los adultos mayores puedan acceder a las dosis de la aplicación de la vacuna de anticuerpos para protegerse contra la enfermedad de Covid-19, el tema ha estado dando mucho de qué hablar pues la fórmula para hacer frente al virus del SARS-CoV-2 ha sido la más esperada durante el último año.

Sin embargo, no todas las personas buscarán obtener sus dosis debido a diversas razones, entre ellas la ideológica. Tal es el caso de la primera actriz Sylvia Pasquel, quien a sus 71 años no se registrará para obtener la aplicación, a pesar de pertenecer a uno de los grupos vulnerables ante el padecimiento.

La veterana intérprete dio su punto de vista y aseguró que no piensa vacunarse debido a que no confía en su efectividad por el momento: ”Esa vacuna te la van a pedir para viajar y como no tengo la intención de viajar fuera del país, pues me voy a esperar a ver qué reacción tiene la vacuna”, comentó.

La hija mayor de la emblemática Silvia Pinal aseguró que además de no confiar en las reacciones que a su parecer pueda generar la vacuna, tampoco confía en la manera en cómo las autoridades están proveyendo y distribuyendo las distintas fórmulas que ya han sido aprobadas para su aplicación.

“Primero la vacuna Pfizer, la rusa, la china, que no han llegado a la fase 3, que nos están usando como conejillos de indias. Yo no me pondría esa vacuna, ni loca, ¿Qué confianza puedo tener de los rumores y de cómo están llevando las cosas? No hay confianza de que haya transparencia”, expresó.

Silvia Pinal y Sylvia Pasquel.

Sylvia Pasquel comentó que tampoco se ha puesto la vacuna contra la influenza y que esperará el momento idóneo para vacunarse contra el coronavirus. “Mientras que son peras y son manzanas no tengo la necesidad de ponérmela, voy a extremar mis cuidados. No me he puesto vacunas de influenza, es raro que me enferme”.

La mamá de Stephanie Salas no es la única integrante del medio artístico que no buscará la vacunación. Hace unos días el actor Eric del Castillo causó revuelo al expresar que a sus 87 años no se registrará para obtener la aplicación, a pesar de pertenecer a uno de los grupos vulnerables ante el padecimiento.

Informó Infobae.