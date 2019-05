Tacha Alcaldesa de Guasave de vividor a dirigente del Stasag

No cederán a los chantajes de Alejandro Pimentel Medina, a quien no reconocen como secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Guasave

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- A base de chantajes a las autoridades municipales Alejandro Pimentel Medina ha querido conservar los privilegios con los que ha vivido a costa del Ayuntamiento de Guasave, pero no cederán a eso y se mantendrán en la postura de negociar con el Stasag privilegiando el respeto y la ley, expresó Aurelia Leal López.

La Presidenta Municipal de Guasave dijo que el fallo de un juez de distrito con sede en Los Mochis es sobre la legalidad de la huelga del mes de enero estallada por el Stasag y declarada improcedente por el Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje, no sobre el despido de Alejandro Pimentel Medina como empleado del Ayuntamiento, por lo que lo siguen desconociendo como secretario general del Stasag.

“Esto no es una resolución firme, todavía hay otra instancia que es el recurso de revisión, somos respetuosos de las leyes y del fallo que emita, pero ahorita no es una resolución firme y si es para una huelga, menos”, expresó.

Tal como dijo en su discurso en el acto oficial del Día del Trabajo, Leal López reiteró que no cederá a los chantajes de Pimentel Medina.

“Sí a los derechos de los trabajadores, pero no a chantajes, ni tampoco a faltas de respeto como se han venido generando. Nosotros vamos a respetar siempre los derechos de los trabajadores, al Sindicato del Ayuntamiento de Guasave no se le debe nada y, como dije, no a presiones ni a chantajes del líder o de (otras) personas”, sostuvo.

Leal López señaló que Pimentel Medina, quien la ha calificado de represiva e intolerante, puede decir lo que quiera, porque tiene la lengua muy larga, pero no cederán ante sus presiones.

“Nosotros no vamos a ceder y vamos cumplir la ley, respetando los recursos del pueblo y no otorgárselos a un líder que ha vivido del Ayuntamiento de Guasave”, aseveró.

Subrayó que seguirán en la postura de negociar, pero con respeto y de acuerdo a la ley, sin otorgar privilegios.