Diputado tacha de irresponsable a ciudadanos por salir a la calles; exhorta al Gobernador a tomar medidas

Pedro Villegas Lobo, legislador por Morena, responsabilizó al Gobernador Quirino Ordaz Coppel de no actuar con mano dura al permitir las conglomeraciones y no cerrar lo que a su parecer son establecimientos que no son de actividades esenciales

José Abraham Sanz

CULIACÁN._ El diputado local de Morena, Pedro Villegas Lobo, criticó a los ciudadanos que salieron en busca de pasteles y pizzas durante la jornada de ayer, con el pretexto de festejar el 30 de abril, pese a la cuarentena por la pandemia provocada por el virus Covid-19, y los catalogó de irresponsables.

Además, responsabilizó al Gobernador Quirino Ordaz Coppel de no actuar con mano dura al permitir las conglomeraciones y no cerrar lo que a su parecer son establecimientos que no son de actividades esenciales.

“Toda la ciudadanía salió a la cuestión de comprar una pizza, un pastel, pues sí, es algo que de alguna manera fue muy irresponsable, digo, morir por un pedazo de pizza o un pastel, creo que no lo vale; el hecho de que los ciudadanos, estos de que fueron a estos negocios, fueron de manera muy irresponsable, porque no solamente pudieran contraer el Covid-19, sino que pueden transmitirlo a sus familias y ese es el problema”, señaló en una conferencia de prensa virtual.

“Sin embargo, más allá de esta irresponsabilidad por parte de los ciudadanos, es que también el Gobernador no ha tomado cartas en el asunto”.

Villegas Lobo recalcó que la próxima llegada de las festividades por el Día de las Madres será otra oportunidad de hacer los ajustes, porque de lo contrario la pandemia, que ha golpeado a Sinaloa de tal manera que existen medio millar de pacientes activos infectados por el virus, mil 318 casos sospechosos y a la fecha se registran 102 decesos por complicaciones provocadas por el llamado coronavirus.

“... ya viene el 10 de mayo (Día de las Madres) y si nosotros no podemos tomar esas medidas pertinentes, porque por ejemplo la pastelería Panamá no es un negocio de primera prioridad, ¿por qué está abierta la pastelería, todavía las pizzas, pues ustedes dirán, bueno, pues es comida, pero es urgente que a estos negocios se les quite el ordene y recoja, se tiene que hacer solamente servicio a domicilio y que el Gobernador prohíba el ordene y recoja y esta cuestión de negocios que no son prioridad, como la pastelería”, agregó.

“Quisiera hacer un exhorto al Gobernador del Estado, a Protección Civil, a la Secretaría de Salud, para que tomen medidas pertinentes, y este 10 de mayo y todas las fechas que vienen por delante, no vuelva a suceder una situación así, porque si no se toman las medidas pertinentes, el único responsable de que la curva de infección aumente es el Gobernador”.