Tacos, dates y facepalm, las ocurrencias de Quirino en redes

También el mandatario afirmó ser quien maneja su cuenta oficial, y no que esté un Comunity Manager maniobrándola

Gabriel Mercado

El Gobernador Quirino Ordaz Coppel se ha mostrado muy jocoso y “dicharachero” en las redes sociales en últimas fechas.

Consultas en Twitter de dónde comer tacos en Culiacán, presumiendo a su esposa Rosy Fuentes de Ordaz y hasta respondiendo con “facepalms” columnas de Noroeste, es como la cuenta oficial del gobernador de Sinaloa interactúa con los cibernautas.

“Por cierto... Mañana es 14 de febrero, ¿ya tienen con quién festejar o qué planes hay? Les presumo a mi date para festejar el Día del Amor y la Amistad”, refirió en Twitter este miércoles acompañando con una foto de la Presidenta del Sistema DIF y varios emojis con corazones.

Sobre ella y su reciente informe al frente del DIF habló el columnista de Noroeste, Alejandro Sicairos Rivas, aludiendo si tendría Rosy Fuentes aspiraciones a ser algo más que “Primera Dama”.

En esta publicación igualmente en Twitter “respondió” la cuenta oficial de Quirino Ordaz con un emoji de “facepalm” y otro riendo con lágrimas en los ojos.

“Ya casi para cerrar el día de trabajo... ¿A dónde unos buenos taquitos en Culiacán?”, escribió también acompañando con emojis de esta comida popular.

“Tomame una foto, así como que no me doy cuenta, pero ella sí volteó”, expresó en una imagen compartida acompañado de una beneficiaria de equipamientos productivos para emprendedores.

También el mandatario afirmó ser quien maneja su cuenta oficial, y no que esté un Comunity Manager maniobrándola. En una publicación adicional del día 9 de este mes afirmó estar siempre leyendo “aunque algunos todavía me digan que no soy yo el que atiende mi Twitter. Gracias por estar en contacto directo conmigo”.