Taekwondoín Itzel Manjarrez recibe reconocimiento en Mazatlán

La culiacanense es galardonada con el Premio Vida que se otorga a las mujeres que generan un cambio positivo en la sociedad

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN._ La taekwondoín culiacanense Itzel Manjarrez recibió el Premio Vida (Valor, Entrega, Dedicación y Actitud) que se otorga a nombre de Daniel Espinosa en reconocimiento a las mujeres que generan un cambio positivo en la sociedad.

La mañana de este viernes fueron reconocidos los logros de Manjarrez Bastidas, entre los que destacan la medalla de bronce en la Universiada Mundial (China, Taipéi, 2017), la plata conseguida en los Panamericanos de Toronto 2015, así como el oro logrado en la Copa Presidente (Las Vegas, 2016) y el quinto lugar en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

“Siempre me ha gustado impactar de forma positiva en la juventud, en los niños, para que se den cuenta que pueden cumplir sus sueños, tal como yo lo hice. Haber estado en Juegos Olímpicos y representar a mi país, a mi estado, siempre ha sido motivo de orgullo para mí”, expresó.

Junto a Itzel Manjarrez fue reconocida la trayectoria de Balbina Medrano (altruismo), Karen Johnson (altruismo), María Esther Juárez Nelson (altruismo), así como Ana Belén López (arte), Karina Bárcena (ecología y filantropía), además de Cristina Peña (filantropía), Teresa Gallo (filantropía) y Cristina Angulo Tirado (liderazgo empresarial).

“Me gusta mucho aprender de las personas, ver cómo se superan. Siempre es bueno ayudar, transmitir nuestros conocimientos y experiencias, por lo que estar aquí, en Mazatlán, me motiva mucho”, dijo.

Tras aproximadamente 10 años de competir en el alto rendimiento, la taekwondoín decidió retirarse del tatami el año pasado, debido a que ya no pudo recuperarse al 100 por ciento de las lesiones que le aquejaban.

“Que me consideren un ejemplo me motiva mucho, me hace sentir orgullosa de todo lo que he hecho en mi carrera. Ver que los niños llegan, me abrazan y se motivan conmigo me llena de gran satisfacción”, manifestó.