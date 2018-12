Taibo II merece ser nuevo titular del FCE, dice AMLO

Sergio Mayer presenta reforma en San Lázaro para ello

MÉXICO._ Durante su conferencia matutina de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que Francisco Ignacio Taibo Mahojo, mejor conocido como Paco Ignacio Taibo II, “merece” ser el nuevo titular del Fondo de Cultura Económica (FCE), aunque todavía dijo desconocer el procedimiento legal para ello, debido a que la Ley Federal de las Entidades Paraestatales le impide al escritor asumir la dirección general, al no ser mexicano de nacimiento.

“Todavía no sé bien cómo va a quedar lo de Paco Ignacio Taibo II, a mí me gustaría mucho que él se hiciera cargo del Fondo de Cultura Económica (FCE), además es un escritor de primer orden, pero él tiene una dimensión social, hay grandes escritores, pero no todos ayudan, no todos contribuyen en lo social”, aseveró López Obrador.

“Paco Ignacio es uno de los principales promotores de la lectura en México. Si hubo una declaración desafortunada, pero yo creo que él merece ser el coordinador del FCE, me sentiría muy apoyado, respaldado en esta labor. No estoy enterado todavía, no me han informado sobre el procedimiento [el edicto que tendría que firmar o una ley]”, abundó el presidente.

El diario Reforma publicó este miércoles, que sin personalidad legal que respalde al escritor como encargado del Fondo de Cultura Económica, el gerente general del grupo editorial, Octavio Díaz Aldret, asumió el control de la institución, de acuerdo con el estatuto orgánico del organismo.

El rotativo aseguró que acudió ayer martes al edificio del FCE, al cual no se presentó Paco Ignacio Taibo II durante la mañana ni en las primeras horas de la tarde, ello tras la renuncia de José Carreño Carlón, director general del FCE hasta el pasado 30 de noviembre, y a la demora en el nombramiento del escritor como titular del organismo, debido a que no pudo asumir el lunes pasado, porque no se acreditó legalmente ante el Órgano Interno de Control.

“Dijo entonces [Paco Ignacio Taibo II] que tenía un edicto presidencial que no existe, y la Ley de Federal de las Entidades Paraestatales le impide asumir el cargo porque no nació en México. Una reforma en el Senado para eliminar el requerimiento fue congelada tras emitir un comentario despectivo respecto al proceso legislativo para regularizar su situación legal”, abundó Reforma.

Sin embargo, ayer martes, Sergio Mayer Bretón, legislador del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, presentó una nueva reforma a Ley de Federal de las Entidades Paraestatales, “en materia de no discriminación en razón de nacionalidad”.

La iniciativa se publicó en la Gaceta Parlamentaria, y busca, al igual que la del Senado de la República, eliminar el requisito de la nacionalidad mexicana por nacimiento para quienes dirijan las entidades del Estado, ya que Taibo Mahojo nació en Gijón, España, en 1949.

“Vengo por instrucciones del presidente de la República a asumir la transición en términos de gerente editorial encargado de despacho del director del fondo”, aseguró Taibo II el lunes pasado, al ingresar al edificio sede del FCE, para luego afirmar que el mandatario nacional firmó un edicto que le permite asumir dicho cargo.

El pasado 29 de noviembre “lamentó” haber usado la frase “se las metimos doblada, camarada”, declaración que provocó polémica e indignación, y que orilló a la Mesa Directiva del Senado de la República, a acordar no abordar el dictamen relativo para que el escritor pudiera acceder a la dirección general del FCE.

“Lamento profundamente haber utilizado una frase desafortunada y vulgar y odiaría que se interpretara como una agresión a las causas feministas o de la comunidad gay, a las que he apoyado decididamente durante toda mi vida y con las que estoy claramente comprometido”, señaló el también activista y periodista a través de su cuenta de la red social Twitter.

“Hemos decido retirar este dictamen para revisarlo en días posteriores”, informó Martha Lucía Mícher Camarena, senadora de Morena por Guanajuato, y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, órgano legislativo que había procesado el dictamen junto con la Comisión de Estudios Legislativos Segunda y que debía haberse presentado el pasado jueves 29 de noviembre.

“Si todavía no pasa para el lunes [la reforma en el Senado], va a haber un edicto del presidente [Andrés Manuel López Obrador] nombrándome encargado del despacho [del FCE] mientras sale la ley. Sea como sea, se las metimos doblada camarada”, dijo el pasado martes, el también promotor cultural en la Feria Internacional del Libro (FIL).

“Perdón, no lo pude evitar, yo sé que me paso de lépero, pero si algo conquistamos este último julio es el derecho a llamar a las cosas por su nombre: los ladrones, ladrones. Los traidores, traidores. Los enmascarados, enmascarados y los culeros, culeros. Ya, por lo menos lenguaje y claridad, ¿no?”, dijo Taibo II, al intentar justificarse.

Su declaración desató críticas en su contra, la mayoría de las cuales lo tachaban de misógino y machista. Ante los comentarios, el escritor sólo expresó que de lo único que se arrepentía era de no haber nacido en Toluca (Estado de México) y confesó que “las palabras lo retratan a uno”.

El pasado 5 de octubre, Taibo Mahojo anunció que decidió aceptar la propuesta del entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de dirigir el Fondo de Cultura Económica. “Hice una serie de proposiciones, tuvimos una reunión, conversamos, estamos de acuerdo, indicó a través de un video publicado en su cuenta de la red social Twitter.

Taibo Mahojo aseguró -en ese entonces- que no tenía ninguna preparación, pero que estudiaría la estructura de la empresa paraestatal, las condiciones de los trabajadores y sus políticas editoriales. Asimismo, advirtió que no dejaría su trabajo en la Brigada para Leer en Libertad, su vida como escritor o sus labores de formación dentro del instituto de Morena.

Por su parte, la escritora Margarita “Margo” Glantz Shapiro, a quien le fue ofrecido primero el cargo de futura directora del FCE, declinó al mismo citando cuestiones personales. La propuesta para dirigir el Fondo de Cultura Económica le fue realizada a Taibo Mahojo por el próximo mandatario nacional, en plena calle, al término de la conmemoración del 2 de octubre en el Plaza de Las Tres Culturas.