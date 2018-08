Tambalea CanadÃ¡ ante amenaza de Trump de imponer aranceles a industria automotriz

Tambalea Canadá ante amenaza de Trump de imponer aranceles a industria automotriz

De acuerdo con un análisis del Toronto-Dominion Bank divulgado por The New York Times, de cumplir con el incremento de aranceles a Canadá se perderían 160 mil empleos, la mayoría de estos en Ontario, que también vería una desaceleración económica similar a la provocada por la crisis financiera de 2008

Noroeste / Redacción

El fin del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Nafta, por sus siglas en inglés) no perjudicaría gravemente la economía de Canadá. Lo preocupante es el 25 por ciento que impuso el gobierno de Estados Unidos al arancel automotriz; “sería desastroso”, reconocieron economistas.

"Esto sería suficiente para arrojarnos a una recesión porque la industria automotriz es tan importante para Canadá", explicó Philip Cross, el ex jefe de análisis económico de Statistics Canada, una agencia del gobierno para The New York Times. "Estamos en territorio inexplorado aquí".

De acuerdo con un artículo publicado por el diario, la mayoría de los especialistas llega a la conclusión de que esta amenaza de Trump es la brecha más grande hasta el momento en las relaciones entre las dos naciones, y una que podría tener la mayor importancia práctica.

Lo anterior, luego de las decisiones tomadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en contra de Canadá, uno de los aliados más cercanos y socios comerciales de ese país, como la imposición de aranceles al acero y al aluminio del país y las declaraciones dirigidas al primer ministro Justin Trudeau a quien llamó "muy deshonesto y débil",

Chrystia Freeland, la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, interrumpió una visita a Europa y corrió a Washington para regresar a la sala de negociaciones, aunque su portavoz dijo que la posición del gobierno no había cambiado, y que lo haría hasta firmar un trato que sea bueno para Canadá.

“Al mismo tiempo, muchos líderes en el Congreso, que deben aprobar cualquier pacto comercial, han expresado sus reservas sobre dejar a Canadá. Y si el Sr. Trump tiene la intención de asociarse solo con México, también necesitará la aprobación del Congreso para poner fin al Nafta”, destaca el rotativo. “Que México aparentemente haya usurpado el lugar de Canadá como el principal socio comercial con los Estados Unidos golpeó a muchos en Canadá como profundamente ofensivo”.

El diario recuerda que apenas hace apenas el debate en Canadá era si abandonar a México en la mesa de negociación. Pero al final, los políticos canadienses insistieron en que cualquier acuerdo necesitaría involucrar a México, a pesar de que fue entonces el foco de la ira de Trump por el comercio y la inmigración.

La primera versión del Nafta fue el Tratado de Libre Comercio, firmado entre los Estados Unidos y Canadá en 1988, seis años antes de que el acuerdo se ampliara para incluir a México. Desde entonces, la economía canadiense se ha vuelto tan entrelazada con su vecino estadounidense más grande al punto que tres cuartas partes de las exportaciones canadienses cruzan la frontera.

Los economistas en el Royal Bank of Canada predijeron que el costo para el crecimiento económico de Canadá de abandonar el Nafta -basado sólo en aranceles- reduciría la economía de Canadá en alrededor de un 1 por ciento en 5 a 10 años.

Sin embargo, la verdadera fuerza del Nafta para la economía de Canadá ha sido la inversión internacional que atrae. Es por eso que los negociadores canadienses siempre han insistido en mantener los procedimientos del acuerdo para apelar las acciones comerciales estadounidenses contra Canadá, y por qué el primer ministro Trudeau ha llamado la demanda de Trump de que cualquier nuevo acuerdo contenga una fecha de expiración que distorsione completamente a su país.

En el acuerdo tentativo anunciado el lunes, tanto los Estados Unidos como México acordaron un tipo de cláusula de expiración, revisando el pacto cada seis años que extendería su duración por 16 años más, dijeron las autoridades.

No está claro si la extensión de una fecha de vencimiento apaciguará a los negociadores canadienses. Los funcionarios de la administración Trump dijeron que el proceso de apelaciones arancelarias había sido eliminado del tentativo acuerdo comercial con México. Es muy poco probable que Canadá acepte esa omisión porque su creación fue la causa del acuerdo de libre comercio original.

Sin embargo, la amenaza del presidente de EU de un arancel del 25 por ciento sobre automóviles y repuestos fabricados en Canadá es poderosa, ya que la abrumadora mayoría de la producción canadiense termina en las salas de exposición estadounidenses.

Lawrence L. Herman, abogado comercial de Toronto y ex diplomático canadiense, dijo que la única estrategia de Canadá esta semana es esencialmente comprar tiempo, lo que demuestra una voluntad de negociar más agresivamente, haciendo improbable que el Congreso acepte cualquier solicitud de la administración Trump para aceptar un acuerdo comercial sin Canadá.

Eso significa que Trudeau tendrá que equilibrar si un acuerdo comercial lleno de concesiones canadienses es mejor que el fin del Nafta y los aranceles fuertes en la importante industria automotriz del país.