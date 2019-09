También al Gobernador le exigen ni una víctima más por socavones en Ahome

Tras un largo retraso del Gobernador, al lugar arribaron Martín Valdez y Francisco Soto, quienes atendieron a los manifestantes, presentándose como representante de Gobierno del Estado y delegado en la Zona Norte, respectivamente.

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ Los integrantes del movimiento denominado 'Ni una víctima más', se plantaron sobre la carretera Los Mochis-San Blas buscando ser atendidos por el Gobernador Quirino Ordaz Coppel, durante la gira que éste realizó por el municipio de El Fuerte este viernes.

Los manifestantes, que dos días antes tomaron uno de los pasillos del Palacio Municipal de Ahome, se reunieron en la comunidad Lázaro Cárdenas, conocida popularmente como Campo Esperanza, donde el Gobernador daría el banderazo de inicio de construcción de las plantas potabilizadoras de agua para dicha comunidad, Los Parajes y Tehueco.

"Estamos pidiendo también tener el respaldo del señor Gobernador, y que él esté enterado del movimiento que estamos haciendo, porque acá en el Palacio Municipal nos dijeron que tal vez no atenderían todas nuestras solicitudes porque no tenían presupuesto, entonces, se nos hizo muy buena idea buscar al Gobernador, para gestionar ese presupuesto que está faltando", comentó Elizabeth Gastélum Romo.

Luego de asegurar que se atendería la solicitud, los representantes de Gobierno pidieron evitar ese tipo de manifestaciones porque 'le pegaban' al Gobernador. Con la promesa de que su demanda sería atendida, los manifestantes decidieron levantar el plantón.

"Nos atendieron estas dos personas, y no nos dijeron que nos retiráramos, pero nos dijeron que por favor tratáramos de evitar este tipo de movimientos, porque le pegaba al Gobernador, y que él ya estaba trabajando en eso. Pero si a ellos les pega, a nosotros nos pega más que ya vayan dos muertes por socavones, y que haya muchas pérdidas materiales en nuestros vehículos. A nosotros no nos importa la política, nos importa el bienestar ciudadano", expuso la vocera del movimiento.

"Veníamos con la esperanza de vernos con el señor Gobernador, pero pues lamentablemente no se pudo, igual como nos pasó con el señor Billy Chapman, pero seguiremos insistiendo. Esperamos tener éxito con el señor López Obrador", agregó, adelantando que buscarán ser atendidos por el Presidente Andrés Manuel López Obrador durante la gira que tiene programada por El Fuerte para el próximo mes.

El Gobernador Quirino Ordaz Coppel llegó con más de una hora de retraso al evento que estaba programado en el Campo Esperanza, cuando los manifestantes ya se habían retirado.

'SEREMOS VIGILANTES DE QUE REPAREN CADA UNO DE LOS SOCAVONES Y BACHES REPORTADOS, Y DE QUE LOS ARREGLEN BIEN'

Este mismo viernes, ya por la tarde, los integrantes del grupo anti socavones tuvieron otra reunión con autoridades municipales, donde entregaron una lista de 14 puntos de riesgo ubicados en distintas colonias de Los Mochis.

A la vez, se les informó sobre el programa para reparar 72 baches en un plazo de diez días, con una inversión de dos millones 960 mil pesos.

Elizabeth Gastélum Romo dijo que serán vigilantes de que reparen cada uno de los socavones y baches reportados, y de que los arreglen bien.

"No solamente vigilantes para que los recursos se destinen, sino vigilantes en cada uno de los socavones y baches reportados para que los arreglen con material de calidad, porque no solamente es rellenar con tierrita o asfalto. Acabo de ver un bache que rellenaron, pero es una burla, porque dejaron una torta gigante de asfalto, si pasas por ahí en tu carro hasta se te puede ir el volante. Se supone que son personas especializadas, pues que de perdida dejen parejo ahí donde arreglan", señaló.

"Igual, nos mostraron un informe de un trabajo que se hizo en la esquina de un bulevar, por un millón 200 mil pesos, y yo le dije: okay, hicieron la bocatormenta, y se necesita, y todo perfecto, pero a lo mejor eso todavía aguantaba un poco, y con ese millón 200, cuántos baches hubieran reparado. Entonces, en eso también quiero que se ponga atención, darle prioridad a donde hay más riesgo", añadió.

También reclamó que la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome ha estado dejando trabajos 'en muy mal estado', pues abren zanjas en las calles y sólo las rellenan con tierra, y luego llegó una lluvia y se convierte en un gran bache.

Gastélum Romo insistió en que son un grupo ciudadano sin tintes políticos, y sólo buscan que se atienda la problemática de baches y socavones que ya provocaron dos muertes en Los Mochis, pues no pueden 'hacer oídos sordos' ante esa situación.

"No pudimos contactar al señor Billy Chapman, pues fuimos a buscar al Gobernador; no pudimos contactar al Gobernador, pues nos vamos a ir por López Obrador; vamos a tocar las puertas que sean necesarias. ¿Cuántas muertes más necesitan?, nosotros no queremos ni una más, yo no quiero lamentar la pérdida de alguien de mi familia por culpa de un socavón", sentenció.