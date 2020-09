También la Carretera Internacional al norte, en Mazatlán, está dañada

Uno de los imperfectos que representa mayor peligro es el que se ubica justo sobre el puente que está a la altura del libramiento Luis Donaldo Colosio, en el que los conductores tienen que cambiar de carril para evitar dañar sus unidades

Netzahualcóyotl Ceballos

MAZATLÁN._ No solo la avenida Gabriel Leyva está estropeada. La Carretera Internacional al norte, en Mazatlán también presenta daños en diferentes zonas dentro del casco urbano.

Uno de los lugares más deteriorados y que representa mayor peligro es el que se ubica justo sobre el puente que está a la altura del libramiento Luis Donaldo Colosio.

Aquí los conductores deben cambiar de carril de un segundo a otro para no golpear sus vehículos contra el bache que predomina en la carpeta asfáltica, lo que podría terminar en un choque entre vehículos.

“No tienen mad..., póngale ahí que la Zona Dorada está muy bonita pero que la ciudad de está cayendo”, expresó un conductor.

Otro de los puntos dañados es el que se encuentra por los carriles que van de norte a sur, a unos metros de un conocido motel, donde igualmente, los conductores deben disminuir de “golpe” su velocidad para esquivar el bache y no dañar sus vehículos.

Sobre el puente que cruza las vías del tren, viajando de sur a norte, también aparece otro desperfecto que según vecinos del fraccionamiento ubicado a un costado, por lo menos tiene más de tres meses.

“Empezó chiquito y ahorita ya es un peligro, no sé si ha habido choques pero si no ha sido así no ha de tardar, los carros sí le dan la vuelta para no caer”, manifestó otro de los vecinos.

Hasta el momento el Gobierno municipal no ha anunciado la reparación de este tramo de vialidad.