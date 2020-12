También López-Gatell responde al Times: acusa que es fake news y le hace una lista de 'imprecisiones'

López-Gatell aseguró hoy que el Gobierno federal y el de la Ciudad de México son transparentes en cuanto a la información sobre el avance de la epidemia por COVID-19

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 21 de diciembre (SinEmbargo).– El reportaje de The New York Times es parte de la infodemia, dijo Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud. El funcionario expuso que el Gobierno federal y el de la Ciudad de México no esconden cifras, y aseguró que han hablado claramente del avance de la epidemia por COVID-19 en la capital del país.

“Entre las múltiples imprecisiones de esa nota incluye una visión de que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México [Claudia Sheinbaum Pardo] va por su cuenta y el Gobierno federal por su cuenta, no es así”, afirmó esta tarde en conferencia desde Palacio Nacional.

El también Vocero del Gobierno federal para la pandemia de COVID-19 expuso que otra de las imprecisiones de la publicación es que el Semáforo, como herramienta, no ha dejado de ser irrelevante, y por eso desde hace días se decretó Alerta por COVID-19 en la Ciudad de México y, luego, se pasó al Semáforo Rojo.

Sheinbaum responde a NYT: Falso lo que publica

También dijo que el reportaje del Times, que plantea que el Gobierno federal está supuestamente manipulando cifras, se equivoca pues los datos los proporcionan los gobiernos locales a través de plataformas electrónicas.

Las preguntas también son infodemia, según el subsecretario Hugo López-Gatell. Así le responde a la reportera que lo cuestionó sobre el reportaje de The New York Times. "Hay varios hoyos de información en ese reportaje". pic.twitter.com/xHHnTsqHTn — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) December 22, 2020

“Otra de las imprecisiones de la nota es que la Ciudad de México no podía reaccionar porque no tenía la información”, lo cual es mentira, dijo López-Gatell Ramírez.

Tan reaccionó la capital, añadió, que tomó medidas emergentes y con base en esa información se están activando nuevas acciones.

The New York Times publicó hoy un reportaje titulado “México engañó a ciudadanos sobre la gravedad del brote en su capital” y aseguró que el Gobierno federal tenía datos “que deberían haber provocado un cierre inmediato a principios de diciembre”

Lo firma Natalie Kitroeff, quien tiene otros textos sobre la región (México, Cuba, Guatemala…). “A principios de diciembre, la pandemia estaba rugiendo en la Ciudad de México: después de disminuir durante el verano, el virus se propagaba rápidamente, las hospitalizaciones aumentaban y los ventiladores se estaban agotando. A pesar del aumento, los funcionarios federales aseguraron al público durante una sesión informativa el 4 de diciembre no había alcanzado el nivel crítico de contagio que, según los propios estándares del Gobierno, requeriría cerrar su economía”, expuso.

López-Gatell engañó con datos a la Ciudad de México para evitar que fuera a semáforo rojo: NYT

De hecho, agregó The New York Times citando su propio análisis, la capital había superado ese umbral. “Sin embargo, permaneció abierta para los negocios, sus calles atestadas de compradores, sus restaurantes llenos de comensales. En lugar de cerrar la economía, el Gobierno federal engañó al público sobre la gravedad del brote y permitió que la Ciudad de México permaneciera abierta durante otras dos semanas, según funcionarios y una revisión de documentos gubernamentales”.

Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, negó esta tarde que el Gobierno federal le hubiera entregado cifras falsas para impedir que la capital del país retornara al Semáforo Rojo. Es falso, dijo, y “tan es así que nosotros le entregamos toda la información a la reportera del diario que lo publica: The New York Times”.

Mientras el gobierno federal tenía los datos de contagios que debieron activar el semáforo rojo en CDMX, la ciudad se mantuvo abierta por otras dos semanas, según @nytimes Acusan que se tergiversaron los datos. https://t.co/xFX2ydM1Qs — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) December 21, 2020

En respuesta a la nota del diario estadounidense, la mandataria dijo que durante toda la pandemia “han buscado” señalar diferencias entre el Gobierno federal y el de la Ciudad de México, “y están totalmente equivocados”.