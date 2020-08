También otros partidos están saliendo acusados de corrupción por caso Lozoya, no solo el PRI: Jesús Valdés

Antonio Olazábal

No sólo el Partido Revolucionario Institucional está siendo acusado por actos de corrupción, sino que también están implicados otros en las acusaciones de Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, así como en otros actos irregulares, afirmó Jesús Valdés Palazuelos, líder del tricolor en Sinaloa.

El priista señaló que está a favor de que se haga justicia por los malos manejos del ex funcionario federal, pero criticó que se esté haciendo un circo del caso y que sólo se esté señalando al PRI sobre esto.

“Nosotros al igual que estos personajes que tienen nombre y apellido y credencial de elector, y así como van a salir muchos de otros partidos, nosotros estamos a favor de la justicia, que se haga lo que se tenga que corresponder, pero no estamos de acuerdo en el circo y en las series que se están viviendo, donde un día dicen una cosa, otro día otra”, señaló.

“Quien cometa un error va a tener su sanción, y eso es lo que la gente quiere, porque al final no es un partido, no es otro partido, porque hay de todos los partidos, vimos los videos de personajes de Morena con maletines de dinero, todo mundo debe entender que la política es para servir y para ayudar”, enfatizó.

El ex Alcalde de Culiacán recalcó que el Gobierno Federal está haciendo juego político con Emilio Lozoya, y que no persigue otros delitos en el país con la misma intensidad, como son los homicidios.

“El Poder Judicial se está dejando mangonear, quien da las notas, quien dice los avances es el Ejecutivo, entonces no hay respeto, no hay autonomía del Poder Judicial, habiendo de miles, miles de juicios, donde todos deben de ser parejos, igual de importantes, porque tanto es importante un juicio de un funcionario público, como es importante el de una persona que asesinó a alguien y que también hirió a muchas familias o que envenenó con droga a otros”, expresó.

“Todos (los juicios) son importantes, pero que en este caso se haga una serie muy mediática y que digan, ‘sí llegó, está en la cárcel’, y luego ‘no no llegó, está en el hospital porque está enfermo’ y luego ‘no no no, no está enfermo, está arraigado porque lo estamos protegiendo, la verdad que eso el pueblo ya no sabemos que creer”, añadió.