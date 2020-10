Tampa barre a Azulejos y ya esperan rival

Los Azulejos de Toronto jamás pudieron apretar en la ofensiva y resultaron barridos por los Tampa Bay Rays, quienes se impusieron 8-2 este miércoles para acceder a la siguiente ronda de los Playoffs de las Grandes Ligas.

El sazón lo puso Hunter Refroe apenas en el segundo rollo del partido, al conectar el primer Grand Slam en la historia de los Rays durante postemporada, el cual acabó muy pronto con los sueños de Toronto.

