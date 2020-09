Tampa Bay ganó su división, pese a contratiempos

Unos minutos después de quedar cortos en el Juego 5 de la Serie Divisional de la Liga Americana ante los Astros en el 2019, el mensaje de los Rays en su clubhouse fue sencillo: Volver mejor en el 2020 y ganar el Este de la Liga Americana.

Con su triunfo por 8-5 sobre los Mets en el Citi Field el miércoles, Tampa Bay ganó su primera corona de dicha división desde el 2010. Fue el tercer título divisional en la historia de la franquicia.

“No sé si puedes prepararte para un momento así. Es bastante especial”, dijo el mánager de los Rays, Kevin Cash.

For the first time since 2010, your Tampa Bay Rays are AL East Champions! pic.twitter.com/n2YagBWBZ9