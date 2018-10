Tania Mascorro corona un gran aÃ±o con el PED 2018

HALTEROFILIA

Tania Mascorro corona un gran año con el PED 2018

La de La Reforma ha tenido un año lleno de logros que la catapultaron para llevarse la condecoración

Ernesto Gutiérrez

CULIACÁN._ La halterista Tania Guadalupe Mascorro Osuna tuvo un año excelente cosechando medallas en eventos mundiales, panamericanos y en Juegos Centroamericanos y del Caribe que la llevaron a conquistar de manera unánime el Premio Estatal del Deporte 2018 de Sinaloa, en la categoría deportista convencional.

“Me acabo de enterar, me habló la directora y me siento muy feliz y muy contenta por el reconocimiento, por ser ganadora del Premio Estatal una vez más”.

“Este año o está temporada ha sido muy buena con la medalla mundial, la medalla en Panamericano, con medalla en los Juegos Centroamericanos, yo confiaba en que iba a ser una candidata fuerte y estoy muy agradecida por la designación”, expresó Mascorro Osuna en entrevista vía telefónica.

La oriunda de La Reforma se encuentra concentrada en el Comité Olímpico Mexicano de cara al Campeonato Mundial 2018 por lo que, seguro, este reconocimiento es una inyección de motivación para seguir dejando todo de ella en las competencia.

“Estoy aquí y voy a festejar con mi entrenamiento y me da mucho gusto, aprecio mucho su reconocimiento y el de la sociedad, y voy a buscar dar siempre lo mejor de mí ahora en este campeonato que es el primer prontuario para Juegos Olímpicos y seguir construyendo mi sueño”.

La sinaloense está en plena concentración de cara a la mundial de halterofilia que se celebrará del primero al 10 de noviembre en Turkmenistán.

“A mí me toca competir el 10 de noviembre y obviamente me da un plus, me da mucha alegría, me dan muchas ganas de seguir preparándome, de seguir buscando buenos resultados”.

Por último, Tania Mascorro se mostró agradecida con su familia y todo su cuerpo de trabajo que siempre la ha apoyado y ha sido pieza clave en la obtención de sus logros.

“Me da mucha felicidad de que en todos los ámbitos del deporte se me reconozca, lo aprecio mucho y siempre reconozco mucho la gente que forma parte de mi equipo y me ha ayudado a cumplir los logros que esta vez me hacen acreedora al Premio Estatal”, concluyó.