Tania Mascorro, el orgullo de La Reforma, serÃ¡ premiada este martes como mejor deportista sinaloense del 2018

CULIACÁN._ Tania Mascorro será premiada este próximo 20 de noviembre como la mejor deportista sinaloense del 2018, tras ganar el Premio Estatal del Deporte entre de 41 postulantes.

Mascorro señaló que los últimos años para ella han sido los mejores en lo deportivo, ya que ha conseguido colgarse medallas internacionales para el representativo mexicano.

Aseguró que recibir este premio es gracias al trabajo diario en los gimnasios, y la constancia es la madre de todo logro y de cualquier disciplina.

“Esto no se gana en las competencias, se gana en el gimnasio. Es muy poco el tiempo que cargamos la barra en la competencia, no se gana ahí, se gana los entrenamientos del día a día”, aseguró.

Tania regresó a México después de competir en Ashgabat, Turkmenistán, en el Mundial de Levantamiento de Pesas, donde consiguió levantar 262 kilogramos con lo que se posicionó en el lugar 11 del ranking mundial.

Su ritual

Tania Mascorro comentó que su ritual antes de hacer cada levantamiento es el mismo, parte de la concentración, el pensamiento en lo que planea hacer y sobre todo el verse bonita.

“Siempre me preparo igual, me concentro lo más que puedo en lo que voy a hacer y sobre todo en ponerme bonita. No porque levantemos pesas o seamos unas mujeres grandes y fuertes no nos gusta vernos bonitas a la hora de levantar”, señaló.