Tania Ruiz confirma lo que ya era obvio: que EPN no tiene empleo. Le toca estar tranquilo, dice

El 21 de agosto, el ex Presidente de México, cuyo Gobierno ha sido considerado como el más corrupto de todos los tiempos, reapareció en su viaje por Europa con su novia

Sinembargo.MX

27/09/2019 | 12:24 AM

Tania Ruiz, novia del ex Presidente Enrique Peña Nieto ha confirmado que aún no tiene empleo.

MÉXICO (SinEmbargo)._ Enrique Peña Nieto, el ex Presidente de México señalado por corrupción aunque oficialmente no investigado, lleva meses de vacaciones por el mundo y se desconoce cómo financia su tren de vida. Y ahora su novia ha ofrecido un dato adicional –que es casi obviedad–: no tiene empleo.

“No está trabajando, le toca estar tranquilo. Después de tanto tiempo, se lo merece. Y, ¿saben qué es lo mejor? Que le está dando todo el tiempo a sus hijos, a su familia, y si hay algo que es lo más importante, es la familia”, aseguró la modelo Tania Ruiz.

La declaraciones de la modelo se suman a los comentarios sobre las pelucas que ella y su novio utilizaron en Nueva York. La modelo dijo que se pusieron peluca para tener privacidad.

“Nos hemos encontrado a unos actores que usan peluca. Obviamente quieren su privacidad. Nosotros nos pusimos la peluca por privacidad. La gente muy linda siempre se acerca con él”, dijo ante medios durante la entrega de premios de la revista GQ.

“Íbamos pasando por una tienda de pelucas y nos metimos. Yo ya usaba pelucas por gusto. Me gusta cambiar de look”, añadió Ruiz.

PEÑA PODRÍA DECLARAR

Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República (FGR), informó el jueves que el ex Presidente Enrique Peña Nieto podría ser llamado a declarar, porque “nadie está por encima de la Ley”.

–¿Se va a pedir en su momento la comparecencia del ex Presidente Peña Nieto para que aporte lo que podría aportar? –preguntó un reportero.

–Ya señalamos: todas aquellas autoridades que tenían un cargo en su momento. Ninguna persona, como señalé hace rato, está por encima de la Ley. Si es necesario que, de los propios indicios y de las propias investigaciones que se están haciendo sea cualquier persona, será llamada ante la justicia.

Gómez Trejo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el Subsecretario Alejandro Encinas aparecieron en la conferencia matutina de Palacio Nacional con una playera de Ayotzinapa y los 43, cuando se cumplen 5 años de su desaparición.

“Murillo Karam ha mostrado su disposición y lo más curioso es que en sus declaraciones ha dicho que nunca dijo que todos estuvieron en el basurero. No se trata de un matiz más, se trata de una muestra más de que no estaba sustentada su verdad histórica”, consideró Encinas Rodríguez.

El Fiscal Especial del caso Ayotzinapa informó que la próxima semana se enviarán citatorios a quienes se desempeñaban como funcionarios cuando ocurrió la desaparición de los normalistas, en septiembre de 2014.

“La próxima semana el ex Gobernador, ex Procurador y ex Secretario de Seguridad, y después funcionarios federales. Se llamará a todos los implicados del ámbito municipal, estatal y federal”, apuntó.

Mientras que el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) reveló que el Gobierno priista de Peña Nieto interpuso más de 200 amparos para no crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia del caso Iguala.