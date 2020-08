Tania Ruiz, la novia de EPN, da positivo al Covid-19

La joven mujer se encontraba en San Luis Potosí pasando la cuarentena, cuando comenzó a sentir síntomas de la enfermedad, como dolor de cuello, pérdida de olfato y gusto y conjuntivitis, por lo que decidió regresar a la capital de la República

Noroeste / Redacción

05/08/2020 | 12:52 AM

La modelo Tania Ruiz Eichelmann, pareja sentimental del ex Presidente Enrique Peña Nieto, dio positivo a la prueba del coronavirus, por lo que se encuentra en confinamiento en su domicilio particular en la Ciudad de México, según lo revelaron la revista de sociales ¡Hola! y el diario Reforma.

La joven mujer se encontraba en San Luis Potosí pasando la cuarentena, cuando comenzó a sentir síntomas de la enfermedad, como dolor de cuello, pérdida de olfato y gusto y conjuntivitis, por lo que decidió regresar a la capital de la República a realizarse una primera prueba rápida, la cual salió negativa.

Sin embargo, cuando los síntomas aumentaron, el 3 de agosto decidió hacerse la prueba de diagnóstico RT-PCR y en 24 horas, la pareja sentimental del ex mandatario nacional tuvo la confirmación de la enfermedad Covid-19.

La última publicación en redes sociales de Ruiz Eichelmann fue el 26 de julio, cuando se sumó al #ChallengeAccepted, movimiento en el que algunas mujeres publicaron una foto en blanco y negro en apoyo a la aceptación entre ellas mismas y el empoderamiento femenino. Antes, el 20 de ese mismo mes, felicitó a Peña Nieto por su cumpleaños número 54.

“Sobran las palabras para expresarte y agradecerte tantos sentimientos y emociones que tengo. Es tu cumpleaños, pero el regalo es mío por el hecho de tenerte en mi vida. Solo deseo que la vida sea tan especial, como lo eres tú para mí y que Dios me permita poderte festejar muchos años más. Hoy y siempre quiero que sonrías, porque hay muchas cosas que agradecerle a Dios. ¡Que este año más en tu vida sea muy bendecido! Gracias Siempre! ¡Gracias por existir! Pero sobre todo, ¡GRACIAS A DIOS POR LA BENDICIÓN QUE PARA MÍ ES TU VIDA!”, escribió la modelo nacida en San Luis Potosí.

A principios de junio pasado, Ruiz Eichelmann volvió a defender su romance con el ex Presidente Peña Nieto. La también empresaria se pronunció respecto a su vida sentimental después de que la revista TV Notas publicó detalles de la supuesta ruptura ocurrida por el distanciamiento y confinamiento obligatorio por el Covid-19.

"Con los chismes me entero de cosas que ni yo sabía que había hecho", dijo la modelo. ¡Gracias a Dios en mi relación con Enrique existe lo más importante! ¡¡Dios!! Junto con él: el amor, la lealtad, el respeto, la confianza, la comunicación", insistió la novia de Peña Nieto.

El 21 de agosto del año pasado, Ruiz Eichelmann desmintió un supuesto enlace matrimonial con el ex Presidente, y aseguró que vive “el día a día”, y que por el momento prefiere disfrutar de su relación. Sin embargo, no descartó casarse e, incluso, tener más hijos.

“Me siento feliz porque estoy en un noviazgo el cual valoro, admiro y respeto mucho. Está muy bonita esta etapa del enamoramiento. Nada de matrimonio ni nada por el momento”, afirmó la joven de 31 años de edad, en entrevista con el diario Reforma.

“La verdad es que vamos poco a poco, yo creo que a lo mejor la ilusión de cualquier mujer es vestirse de blanco. Hoy por hoy estoy feliz viviendo mi noviazgo, muy contenta, agradecida y siempre haciendo el bien, tratando de ser mejor cada día, y ya el tiempo dirá”, expresó la pareja sentimental de Peña Nieto.

“Siempre me apoya mucho [el ex mandatario nacional, al igual que a mi carrera como modelo, en todo, en lo que yo quiera, es muy lindo conmigo”, reveló Ruiz Eichelmann, quien, además, negó sentirse afectada por las críticas negativas que ha recibido el también ex Gobernador del Estado de México.

“La verdad es que si quieres quedar bien con todo el mundo está súper difícil, por eso es mejor vivir la vida tú, con la gente que te quiere, con tu familia, que te da amor, que te rodea, que te hace crecer como persona, [con alguien] que te haga mejor”, indicó la modelo, quien ayer martes 20 de agosto fue nombrada imagen de la nueva campaña de una marca de productos cosméticos.

Según la revista de espectáculos TV Notas, un amigo del político del Partido Revolucionario Institucional (PRI), les reveló que el ex Presidente Peña Nieto contraería nupcias con la modelo Ruiz Eichelmann, en diciembre de 2019, lo que no se sabe si ocurrió.

“Lo harán público hasta que se acerque la fecha, pues él no quiere que ‘ataquen’ a Tania por estar junto a él […] cada día están más enamorados, derrochan mucha felicidad y ya no se despegan para nada; estuvieron unas semanas viajando por toda Europa, disfrutando como adolescentes”, indicó el supuesto amigo del ex Mandatario nacional.

“Sí, desde hace más de un mes [viven juntos], pero casi no han estado en su casa. Enrique nos dice que se ha sabido complementar perfectamente con Tania y que incluso ya convive con su hija, y se lleva de maravilla con ella. Todo está tan bien, que ya piensan en formalizar, aún más, su relación”, indicó la persona de la cual la publicación no revela el nombre.

“A que hace unas semanas, durante su viaje a Europa, visitaron España y, como es un lugar muy significativo para los dos, pues ahí hicieron su primer viaje como novios, Enrique decidió proponerle matrimonio ahí, y ella aceptó inmediatamente”, abundó el supuesto amigo del ex Gobernador del Estado de México.

“Por varios años tuvo que aguantar el mal humor y las malas caras que le ponía Angélica [Rivera Hurtado], pero con Tania todo es diferente, ella es muy cariñosa, romántica, detallista, y se entrega por completo a él. Enrique está realmente entusiasmado, se siente lleno de vida y muy alegre con ella, por eso, aunque pareciera que es una decisión muy prematura, no pensó dos veces en dar el paso”, abundó la fuente de TV Notas.