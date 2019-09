Tania Ruiz, la novia de PeÃ±a Nieto, se divierte con los memes. No niega que eran ellos en NY

Tania Ruiz, la novia de Peña Nieto, se divierte con los memes. No niega que eran ellos en NY

La modelo no desmiente que las fotos difundidas ayer por un conductor de televisión, donde aparecen disfrazados cenando en un lugar público, sean ellos

Sinembargo.MX

19/09/2019 | 10:43 AM

Ayer se dio a conocer que el ex mandatario continúa de vacaciones, de ser ciertas las fotos que fueron difundidas por Nacho Lozano, un conductor de televisión.

MÉXICO (SinEmbargo)._ La novia del ex Presidente Enrique Peña Nieto, la modelo Tania Ruiz, apareció este día en su cuenta de Instagram divertida por los memes que se generaron por las fotos de ambos en Nueva York.

No desmiente que las fotos, donde aparecen disfrazados cenando en un lugar público, sean ellos.

“SI te da paz, ya estás dando todo. Bendiciones a todos!!!”, escribió en dos mensajes.

“Los descubren cenando en NYC. Adivinen quiénes son”, dijo Lozano en Twitter y mostró las fotos de dos individuos, un hombre y una mujer, que parecen conversar mientras comen, con palillos chinos, sentados a la luz de una lámpara.

---Tania compartió en sus historias de Instagram varios de los memes que se realizaron con la foto en la que supuestamente aparece con Peña.

En apariencia sí son el ex Jefe del Ejecutivo acusado de corrupción y su pareja, una modelo mexicana.

En las fotos, el que se parece a Peña Nieto trae el cabello más largo de lo usual y una gorra de beisbol. Su pareja, Tania Ruiz, traería una pañoleta en la cabeza. Estarían vestidos de manera casual.

“Si te da paz, ya te está dando todo”, escribió la modelo en otra de sus historias, donde subió una foto tomando de la mano a otra persona.

El 21 de agosto, el priista cuyo Gobierno ha sido considerado como el más corrupto de todos los tiempos, reapareció en su viaje por Europa con su novia.

Su ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, había sido detenida justo en esos días y estaba, como hasta hoy, en el penal de Santa Martha Acatitla.

Mientras, su ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, es considerado prófugo de la justicia y es buscado por autoridades de países europeos, por México y por la Interpol.

Su abogado personal, Juan Collado Mocelo, el que lo divorció de la actriz Angélica Rivera, está detenido por presunto fraude y lavado de dinero a través de Caja Libertad.

Los descubren cenando en NYC 🤔 Adivinen quiénes son: pic.twitter.com/NYr1DFBMyT — Nacho Lozano (@nacholozano) 18 de septiembre de 2019

De acuerdo con la revista Quién, editada en México, “la noche del pasado 10 de agosto, una pareja caminaba de la mano por la calle principal que lleva a la Gran-Place de Bruselas. Se veían felices, sonriendo y sus miradas se cruzaban llenas de complicidad”.

De pronto, relató entonces Érika Roa, periodista de la publicación, “él detuvo a unos turistas y les preguntó en inglés que si les podían tomar una foto, a lo que la mujer de nombre Natalia contestó encantada: ‘Sí, claro’”.

“Entonces, emocionado, él le indicó amablemente el enfoque y el fondo que quería para la imagen en la que aparecería con su pareja y terminaron con un: ‘Gracias, muchas gracias’”.

Roa explica: “Sorprende el entusiasmo que pone Enrique para capturar el momento. Se ve feliz, muy enamorado, no no se puede ocultar. Por su parte Tania se deja querer y presume una sonrisa que simplemente no ha podido borrar de su cara desde que se diera a conocer su noviazgo con Peña Nieto”.

La novia del ex Presidente habló con Quién. “Negó rotundamente su supuesto compromiso (matrimonial, con Peña), mismo que dio a conocer una revista de circulación nacional ayer. ‘No, para nada. Es completamente una mentira. Es puro chisme’”, dijo.