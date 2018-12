IMITACIÓN

Tania Soto “Jenny Rivera dejó una huella imborrable”

La imitadora oficial de quien en vida fue llamada “La diva de la banda”se presentará este sábado en conocido bar en el Paseo del Ángel en Culiacán

Leopoldo Medina

Para Tania Soto, imitar a la cantante Jenny Rivera ha sido una de las mejores experiencias profesionales que ha vivido en su carrera, encontrando durante ocho años que lleva realizando esta actividad como la doble oficial, personas maravillosas que alaban su trabajo y otros que la critican fuertemente.

De visita nuevamente en Culiacán, Tania Soto, la imitadora oficial de la quien fuera llamada la “Diva de la banda”, se encuentra en la capital sinaloense donde ofrecerá este sábado una actuación especial en Plaza Mariachi en el Paseo del Ángel.

“Estoy muy contenta de estar nuevamente en Culiacán, donde conozco a mucha gente lindísima, y cada vez que me presentó aquí se portan de maravilla, y estamos aquí para presentar un show en el bar Plaza Mariachi totalmente en vivo, para que ahora sí la gente me conozca, donde cantaré con mariachi, con muchas canciones y algunas sorpresas, en un show que durará dos horas”, señaló Soto.

Amada y odiada

Compartió que de su trabajo recibe tanto crítica positiva como negativa, contando con fans que la quieren simplemente por ser Tania Soto, o porque imita a Jenny Rivera, y otros a los que no les gusta lo que ella hace.

“He aprendido en el camino, ya son ocho años, y al principio fue muy difícil porque mis hijos se enteraban de todo lo que decían, eran ellos los que más sufrían porque me decían cosas terribles, pero todo fue un proceso y hoy esa gente que antes me criticaba y ofendía, hoy reconocen mi trabajo, lo mucho que he mejorado, pidiéndome disculpas y volviéndose mis fans”, indicó.

La imitadora que el 2017 se presentó en el Teatro del Pueblo de la Feria Ganadera, resaltó que poco a poco se ha ido ganando el cariño y apoyo de la gente que le gusta y aprecia su trabajo.

“Que me ha costado trabajo sí, así es, y más porque no me subo al escenario a imitar a cualquier artista, sino a una mujer que fue un ícono, una mujer que dejó una huella muy difícil de borrar, y yo trato de hacerlo lo mejor que puedo, y la gente que no me conoce, después de las dos primeras canciones, se conectan conmigo y lo agradezco mucho”.

Tania destacó que este 2018 fue para ella un año que llegó con muchas cosas positivas, una de ellas fue el tener mucho trabajo, recorriendo toda la república, conociendo lugares maravillosos para ella.

Desea sacar nuevo disco

Después del disco llamado La vanidosa, en el que hizo un homenaje a Jenny Rivera con el temas La Diva, no ha tenido hasta el momento la oportunidad de grabar una nueva producción, pero aseguró tener planes para el 2019, esperando se puedan cumplir.

“Me gustaría sacar un tema propio, una canción que estamos ya por ahí maquilando, no me ha sido fácil la verdad salirme del personaje, el público me tiene muy bien catalogada como Jenny, y yo la verdad lo disfruto porque amo mucho lo que hago, pero sé que con el tiempo lo haremos realidad”.

Soto resaltó que en ocho años ininterrumpidos de imitar a “La diva de la banda”, le ha permitido tener un cambio en su vida, abriéndole las puertas a muchas oportunidades en su carrera, conociendo a las personas adecuadas que le han ayudado a despuntar en su carrera, presentándose además distintos programas de televisión que jamás se imaginó pisar.

La invitación

Tania Soto presentará su show de imitación de Jenny Rivera este sábado 15 de diciembre, en Plaza MariachI totalmente en vivo, a partir de las 21:00 horas, en el Paseo del Ángel.