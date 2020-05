Tania trabaja con miedo y sin equipo de protecciÃ³n mÃ©dico

Tania trabaja con miedo y sin equipo de protección médico

La asistente médica ha visto cómo algunas de sus compañeras se han contagiado y el ritmo de trabajo y falta de equipo de protección hacen que cada vez sea más difícil la lucha contra el Covid-19

América Armenta

CULIACÁN._ Tania es asistente médico y trabaja con pacientes infectados por coronavirus, siempre con miedo, pues la joven expuso que hay poco equipo de protección, por lo que se les restringe y tiene que trabajar con miedo, quien puede evitar el área de aislamiento de Covid-19 lo hace, pero no siempre es posible.

“Es muy complicado la verdad prácticamente ahorita nadie quiere entrar, nadie quiere que lo manden a esas áreas y si está complicado el hecho de que no haya personal suficiente y que algunos se siguen incapacitando, además de eso los que estamos prácticamente somos los más nuevos”, detalló Tania.

La joven trabajadora del Hospital General Regional 1 del IMSS explicó que se está incapacitando el personal de mayor antigüedad o que tenían algún riesgo de contraer la enfermedad, como la edad, obesidad, hipertensión o diabetes, pero siempre y cuando no tuvieran controlados, porque aún teniendo diabetes o hipertensión, pero estando controlados, siguen yendo a trabajar, a ellos no los mandaron a descansar.

“Por ejemplo, quienes estamos 12 horas en la noche, para esas 12 horas nos dan dos equipos nada más, para poder salir una sola ocasión en esas 12 horas, ya sea para salir al baño, a comer alimentos o tomar agua, pero solamente una vez en la noche podemos salir desde que entramos, hasta que salimos”, abundó.

“Imagínate, el que no sale con infección de vías urinarias sale con dolor de los riñones, porque adentro no puedes ni tomar agua, no puedes comer nada, no puedes quitarte el equipo para entrar al baño, no puedes hacer absolutamente nada para poder hidratarte, no te puedes quitar, ni arriesgar a quitarte nada por el contagio”, lamentó.

El contagio propio y por ende el hecho de contagiar a un familiar, dijo Tania, es el mayor miedo que escucha entre sus compañeros y compañeras, lo que les pasa seguido por la mente cuando se les restringe equipo de protección.

“Estamos batallando con el equipo porque nos restringen mucho, el hecho de que no nos quieren dar, por ejemplo, el hospital en donde estoy es un hospital híbrido, en donde atienden a personas con Covid-19 y sin Covid-19, es decir, con enfermedades en general, entonces al momento de que es hospital híbrido no sabes lo que te puede llegar y hay gente que ni siquiera sabe por qué parte es por la que debe de llegar”, declaró.

“Un ejemplo, si yo estoy en urgencias y me llega un paciente y esa no se considera área Covid-19, de equipo de protección solamente me dan una bata como la que le dan a los pacientes y un cubrebocas desechable, de los que te duran dos horas, entonces si a mí me llega un paciente que es probable positivo por urgencias, yo no tengo equipo de protección, porque no me lo dan”, refirió.

Tania expuso que personal de su área recibe e ingresa a las y los pacientes, que regularmente no tienen contacto físico si no están en la zona restringida de Covid-19, pero que han salido positivas al virus, la asistente médica piensa que en los objetos, como las cartillas médicas al estarlas compartiendo paciente-personal llevan el virus.

Esta semana, Tania estuvo en el área restringida para pacientes positivos y consideró que entrar ahí es impactante.

“Se ve muy impactante el panorama, hay muchas personas intubadas, con puntas nasales o mascarillas, en general todos están necesitando oxígeno y se está batallando porque está muy saturado, entonces son demasiados pacientes para muy poco equipo”, destacó.

“Han llegado personas que los traen ya con oxígeno por lo mismo, porque no pueden respirar le hablan a la ambulancia y la ambulancia en el traslado les pone oxígeno, porque lo necesitan y hay veces que viene gente de fuera, Costa Rica o algo así y que también llegan con oxígeno y hay quienes llegan tan graves que no duran ni dos horas”, enfatizó.

La joven sigue trabajando en estas condiciones, pero aceptan que es un alto riesgo, así como sus compañeros y compañeras que lo expresan, como asistente médico les dicen que lo único que tienen permitido darles de protección son cubrebocas desechables y cuando están en el área de aislamiento les dan dos equipos de overol, gorro, botas, guantes y cubrebocas N95, así como Tania, el resto del personal como médico y de enfermería trabaja con miedo, bajo riesgo y esperando que se les dé mejor protección.