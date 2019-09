Tapan reloj histÃ³rico de Palacio Municipal de Escuinapa por fiestas patrias

Tapan reloj histórico de Palacio Municipal de Escuinapa por fiestas patrias

Escuinapenses critican que se haya tapado el reloj que tiene más de 70 años de antigüedad

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. _ El municipio recibió como regalo hace más de setenta años un reloj para Palacio Municipal, mismo que ha sido respetado por su valor histórico, sin embargo este año fue ocultado entre los ornamentos patrios.

“Me tocó ver cuando le ponían ese escudo grande, a mí no me parece, todos los días vengo a la plazuela y sabemos que el reloj tiene un valor histórico, pero de pronto por ocurrencia lo tapan, no me parece adecuado, es una falta de respeto”, dijo Óscar Ernesto Medina.

Algunos ciudadanos señalaron que el Palacio Municipal se observa bien iluminado, pero no se puede ocultar lo histórico, por ello la inconformidad de que, sobre éste, en plenas fechas patrias se haya puesto un escudo luminoso.

“No están feos los escudos, pero es algo que no va, cuando entran los gobiernos por lo menos les deben dejar dicho que deben respetar, que les den clases de historia, según celebran la municipalización y esconden el reloj”, dijo Roberto Hurtado.

Lo que justifican algunos funcionarios e incluso regidores, es que el reloj tiene dos o tres meses que no está funcionando de manera adecuada, por lo que no era problema taparlo.

“Fíjese el reloj sobrevivió al huracán Rosa, al huracán Willa, a que le pusieran calcas de ‘Puro Sinaloa’ la administración pasada, pero se me hace que no va a sobrevivir a la cuarta transformación, capaz y lo venden como fierro viejo”, expresó con carcajadas Oralia Aguilar López.

El reloj de Palacio Municipal data de 1925 y fue donado a la ciudad por particulares que vivían en la Ciudad de México, según señaló en entrevista en noviembre de 2017 en relación a calcomanías que se le pusieron en la carátula, el cronista Gilberto López Rodríguez.

El cronista señaló entonces que el reloj es un icono representativo del municipio, por lo que no podía alterarse de ninguna manera, por lo que consideró que el Alcalde entonces Hugo Enrique Moreno Guzmán, no tenía buenos asesores y en lo relacionado a monumentos históricos siempre se debía pedir orientación.