Taqueros del Centro de Escuinapa piden abrir espacios para clientes

Sin embargo, las autoridades municipales aún no determinan cuándo será posible

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ Aunque el Gobernador Quirino Ordaz Coppel conminó al Alcalde Emmett Soto Grave para que permita reabrir espacios para clientes en las taquerías del Centro, hasta el momento la autoridad municipal se ha negado, señalaron comerciantes.

“Déjalos que abran, que se mejore la economía, que camine”, pidió el Gobernador al Alcalde ante la solicitud de taqueros, el domingo pasado.

Los vendedores de tacos dorados de camarón y de carne asada, pidieron al Mandatario estatal que interviniera, pues después de que se regresó a la nueva normalidad por la contingencia por Covid-19, solo les permitieron poner una mesa y tres sillas.

Pero la nueva normalidad ya mantiene a un gran número de personas en la calle, debido a que la mayoría de los negocios se han abierto, por lo tanto, hay personas circulando, familias.

“Le dijimos al Gobernador lo que estamos pasando, nosotros no podemos trabajar nada más con una mesa, la gente ya no quiere pedir para llevar, creo que nos fue peor por decirle a Quirino, ahora nos dijeron que no podemos poner nada”, dijo una de las afectadas.

El Alcalde Emmett Soto Grave asintió ante la solicitud del Gobernador, pero el lunes la directora de Bienes Patrimoniales y Regulación de Comercio, Rosalía Guzmán López, les señaló que todo continuaba igual.

“Nos dicen que sigamos manejando servicio para llevar, pero viene gente del valle a surtir sus despensas, son familias, que quieren sentarse, a ellos como autoridad no les importa nada, no ven la necesidad de los trabajadores”, dijo otro de los afectados.

Todos toman las medidas correspondientes ante el Covid-19, tienen todo el material que la autoridad ha determinado, saben de la importancia de estar todos con salud, explicaron.

Señalaron que en estos meses se les ha afectado en su situación económica, pues por lo menos cinco taquerías han sido sancionadas por presuntamente tener aglomeraciones.