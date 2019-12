Tardará varios años para que se modernice, amplíe o drague el puerto de Mazatlán: Gobernador

Quirino Ordaz Coppel reiteró que los trabajos para mejorar el puerto tienen que hacerse con inversión privada y pública, pero fundamentalmente privada, y para ello la gestión va lenta.

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ Tras confirmar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2020 no se destinaron recursos para la modernización, dragado o ampliación del puerto de Mazatlán, el Gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, manifestó que el que se concreten esas mejoras va a tardar muchos años más.

"No vienen recursos (para la modernización de este puerto), está parado, esto tiene que darse con inversión privada porque son miles de millones los que se necesitan y no se tiene todavía definido qué se va hacer, si va ampliarse, dragarse o moverse a otro lado", expresó Ordaz Coppel al encabezar este fin de semana en la Colonia Valles del Ejido, en Mazatlán, las Jornadas de Apoyo Puro Sinaloa.

"No es que no se le dé (la importancia que requiere), lo que estamos peleando, luchando es porque se haga por lo menos la terminal de cruceros moderna, eso yo creo que sí se está trabajando ya el proyecto y va a ser una realidad".

"La verdad va lento, no hay nada definido todavía, antes de mi gobierno no (no se concretarán dichas mejoras), eso va a seguir por varios años más", subrayó.

Ordaz Coppel precisó que se tienen 12 años hablando de la modernización del puerto de Mazatlán, seis años de que el anterior Presidente de la República en su campaña dijo que se iba hacer o invertir millones de pesos y no se invirtió nada o muy poco, no se invirtieron los mil 300 millones de pesos que prometió Enrique Peña Nieto cuando era Presidente de la República.

"Y ahorita estamos viendo que tampoco está definido qué es lo que se va hacer, así es que todos queremos que se haga un gran puerto, todos sabemos que hay un Corredor Económico del Norte, que hay una carretera a Durango, que falta el tren, pero se requiere mucha inversión privada también ahí y ¿quiénes van a invertir?, hay interesados sí, pero se tiene que ver realmente dónde, cómo, las capacidades, los alcances para poder pensar en ello", continuó el Gobernador.

En conferencia de prensa reciente, el presidente del Partido Acción Nacional en Mazatlán, Roberto González Gutiérrez, manifestó que el que en el Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura 2020-2024 que dio a conocer el Presidente de la República nuevamente no se le está dando la importancia y se están burlando de Mazatlán, pues con excepción de la modernización del aeropuerto, no se contempla ninguna otra obra para este municipio y se requiere la modernización del puerto.

El Gobernador del estado también dijo que en la semana que hoy inicia se reunirá con el Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, como se reúne con todos los alcaldes, y se tocarán varios temas porque todos son importantes, se hablará de los pendientes, pero sobre todo de lo que sigue.

Precisó que el proyecto para mejorar la Avenida Rafael Buelna se dividió en dos etapas, lo que es la tubería de agua potable y drenaje le corresponde al Ayuntamiento y es la que tiene que arrancarse ya.

"Y nosotros ya tenemos también ganador de la licitación de la Rafael Buelna, que será toda la parte del pavimento (eso iniciará) en cuanto arranque el Ayuntamiento; son dos cosas distintas, una licitación que hizo el Ayuntamiento o la Junta de Agua para ver todo el tema de la tubería, eso es lo primero que se tiene que hacer, y nosotros ya hay ganador de la licitación", reiteró.

"Y una vez que ya esté reemplazado, sustituido, renovadas todas las tuberías se va arrancar con lo de arriba que es lo que nos toca a nosotros, el Estado (de Sinaloa) va a invertir 100 millones de pesos, el inicio es que ya arranque el Municipio, nosotros ya estamos listos, ya hay ganador".

En otro orden de ideas expresó que quienes participan en las manifestaciones en contra de la violencia contra las mujeres tienen razón y son expresiones de inconformidad, de exigir derechos; el Estado de Sinaloa las va a respetar, apoyar.

Mientras que en el caso de las plumas en los principales cruceros ferroviarios de Mazatlán para prevenir que ocurran más accidentes como los que ya se han registrado, dijo que eso no le toca a él como Gobernador.

"Eso no me toca a mí", expresó Ordaz Coppel.

- ¿Entonces a quién le toca?, se le preguntó.

"No sé", dijo ante personal de medios de comunicación.

Además expresó que pese a los recortes para el sector turístico y la desaparición desde este año del Fondo para la Promoción Turística del Gobierno Federal, en Sinaloa ha aumentado el turismo, se sigue incrementando el arribo de cruceros turísticos a la entidad, tanto a Topolobampo y principalmente a Mazatlán.