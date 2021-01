¡Tarjeta de Mickey Mantle se vende por 5.2 millones de dólares!

Una rara tarjeta Topps #311 de Mickey Mantle como novato en 1952 fue vendida en una subasta por 5.2 millones de dólares al empresario y actor Rob Gough.

“Siempre he querido esta tarjeta”, dijo recientemente Gough a Forbes. “He estado buscando este Santo Grial, la Mona Lisa de las tarjetas deportivas”.

El precio récord anterior para una tarjeta deportiva era una tarjeta de novato firmada por Mike Trout de la serie Bowman Chrome Draft Prospects Superfractor 2009, que se vendió por 3.9 millones de dólares en agosto.

A 2009 Mike Trout signed Bowman Chrome Draft Prospects Superfractor series card has sold for $3.93 Million, making it the highest-selling sports card of all time. pic.twitter.com/aG0GkgrP2c