Tatiana: Ajuste a partidos traerÃ¡ dinero ilegal, dice INE, pero dejÃ³ pasar Pemexgate, Amigos de Fox...

Tatiana: Ajuste a partidos traerá dinero ilegal, dice INE, pero dejó pasar Pemexgate, Amigos de Fox...

La discusión para reducir 50 por ciento el financiamiento público de los partidos políticos generó diversas reacciones y el tema, que sería votado el jueves, se pospuso para la próxima semana. Los consejeros del INE fueron quienes más alertaron sobre la propuesta de Morena y hablaron de una condonación de multas y riesgos de uso discrecional de recursos. La Diputada Tatiana Clouthier calificó estas advertencias como falsas

MÉXICO (SinEmbargo)._ La propuesta de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para reducir en un 50 por ciento el presupuesto de los partidos políticos no contempla condonar multas, no hay riesgos de uso discrecional de recursos, ni es un retroceso en el sistema democrático de México, como han alertado consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y algunas fuerzas políticas que buscan confundir a los ciudadanos, aseguró la Diputada Tatiana Clouthier Carrillo.

“Lo que no se vale es decir y manipular como lo están haciendo propios del INE y de otros partidos que dicen ‘esto va a acabar con la democracia’. Nada más falso”, explicó en entrevista la vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados.

La discusión del proyecto de reformas al artículo 41 constitucional para reducir 50 por ciento el financiamiento público de los partidos políticos generó diversas reacciones esta semana y el tema, que sería votado el jueves, se pospuso para el martes 12 de noviembre.

Los consejeros del INE fueron los actores que más alertaron sobre la propuesta de Morena. En su sesión del 6 de noviembre dedicaron tres horas a hablar sobre el tema.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, mencionó que estas propuestas buscan crear mecanismos que aligeren la transparencia debida para los partidos, así como al uso discrecional de recursos públicos que manejan.

“El dinero de los partidos es indispensable para tener un sistema de partidos fuerte, pero el dinero a los partidos debe ser utilizado para eso, para fortalecer al sistema de los partidos. Hay otras responsabilidades que, si bien es indispensable atender, corresponden a otros entes del Estado”, expuso.

La consejera Pamela San Martín consideró como una simulación el reducir el financiamiento, porque por un lado se quita dinero para actividades ordinarias, pero por otro, se incrementan los recursos para gastos de campaña. Además dijo que algunas iniciativas buscan más concesiones a los partidos, como la eliminación de causales de multas.

La Diputada Clouthier (55 años) calificó estos dichos como mentiras:

“Estas falacias que nos dicen algunos (partidos) y esta campaña que ha hecho el INE, ayer (miércoles) dedicó tres horas a decir todo lo que les iba a pasar en lugar de dedicarse a hacer su trabajo. Aquí nadie está hablando de condonación de multas y además hay un desconocimiento propio de la ley, yo no conozco una ley que sea retroactiva. Hay una falsedad ante el temor de perder el manejo del dinero”.

Sobre la incertidumbre de los consejeros del INE, quienes señalaron que esta reducción del 50 por ciento a los partidos abre la posibilidad del uso discrecional de recursos públicos que manejan, Clouthier Carrillo explicó que el financiamiento poco transparente en los partidos es un tema que viene desde hace años en casos como el “Pemexgate” o “Amigos de Fox”, y el órgano electoral tiene que ser más riguroso en la supervisión.

“Que el INE tenga que ser más riguroso en la supervisión del recurso es fundamental, eso no lo negamos. Lo que ha pasado es que, aún y con todo el dinero que ahora tenemos como partidos, hemos tenido ‘chapodiputadas’, hemos tenido financiamiento ‘Pemexgate’, amigos de Fox”, destacó. “No sé si ha faltado lineamiento legales (al INE), si le ha faltado dientes o si no tiene capacidad”.

La iniciativa de reducir en un 50 por ciento el dinero a los partidos políticos fue propuesta por los diputados de Morena, Mario Delgado y Tatiana Clouthier, quienes aseguran que el 93 por ciento de los ciudadanos quiere que el dinero a los partidos políticos se disminuya.

De acuerdo con el “Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México”, menos del 20 por ciento de la población confía en los partidos políticos y el 52 por ciento de los jóvenes de 18 a 29 años de edad no se identifica con ningún de ellos. El descenso en el nivel de confianza hacia los partidos políticos es importante, ya que pasó de 35 a 19 por ciento en tres años.

“Hay dos cosas que nos unen en este país, una de ellas es todo el trabajo que se tenga que hacer en favor de buscar la seguridad y la otra es que el 93 por ciento de los ciudadanos quiere que el dinero a los partidos políticos se disminuya, quiere que la democracia no cueste tanto”, dijo la Diputada y aseguró que esta propuesta de la reducción en un 50 por ciento puede ser negociada con las demás fuerzas políticas.

Tatiana Clouthier, una de las legisladoras morenistas con más poder en la Cámara de Diputados, reconoció que hay algunos partidos que se rehúsan a recibir menos dinero público, pero se dijo confiada en que la ciudadanía ejercerá presión sobre quienes se resisten a los cambios:

“Te voy a decir algo que decía ‘Maquío’: ‘¿cuándo has visto que un marrano suelte la mazorca?’ Hay algunos (partidos) que quieren caminar, hay algunos que no, y estamos viendo cómo sí (se logra un acuerdo); y si no, que den la cara a la ciudadanía, vamos a ver quién es quién”.

En agosto pasado, la Comisión de Prerrogativas del Instituto Nacional Electoral aprobó el anteproyecto de acuerdo para la entrega de recursos públicos a los partidos políticos de México en 2020. Dicho monto asciende a 5 mil 239 millones mil 651 pesos que los contribuyentes aportarán para el financiamiento de siete fuerzas políticas.

Morena, el partido del Presidente Andrés Manuel López Obrador, es el que más recursos públicos recibirá: mil 717 millones 916 mil pesos.

Le sigue Acción Nacional (PAN), que contará con 950 millones 407 mil; el Revolucionario Institucional (PRI) con 896 millones 97 mil; el de la Revolución Democrática (PRD) con 445 millones 747 mil.

El Partido del Trabajo (PT) recibirá 391 millones 623 mil pesos, el Verde Ecologista (PVEM) 426 millones 189 mil y Movimiento Ciudadano (MC), 411 millones 19 mil.

De acuerdo con información de la Unidad de Datos de SinEmbargo, de 2012 a 2017, el presupuesto anual del INE registró un ligero decremento del 4.8 por ciento, al pasar de 15.8 a 15 mil millones de pesos, según cifras del propio instituto.

A lo largo del sexenio de Enrique Peña Nieto, el INE recibió poco menos de 112 mil millones de pesos. Y el 29 por ciento de ese monto acabó en manos de los partidos políticos, como parte del financiamiento público que reciben cada año.

***

–Háblenos un poco acerca de esta propuesta de Morena de reducir en 50 por ciento el dinero a los partidos políticos.

–Hay dos cosas que nos unen en este país, una de ellas es todo el trabajo que se tenga que hacer en favor de buscar la seguridad y la otra es que el 93 por ciento de los ciudadanos quiere que el dinero a los partidos políticos se disminuya, quiere que la democracia no cueste tanto, y decir ¿por qué tenemos que mantener nosotros una burocracia partidista? Los ciudadanos dicen que la democracia no nos ha dado lo que cuesta.

Esta iniciativa viene desde 2010, hemos venido trabajando con ella junto con la ciudadanía y es un clamor de la sociedad. En 2007, por ejemplo, se dice que se pasaría el recurso de los partidos para que el INE comprara el aire de las televisoras, pero ese recurso no se quitó, entonces de entrada le aumentaste el recurso a los partidos sin pasar por ley, y aparentemente hubo un acuerdo posterior para decir “vamos a disminuirlo”, cosa que no sucedió. Entonces hubo un truco ahí de vacío legal en donde se dio un aumento directo (a los partidos).

Todo esto nos lleva a decir que desde ese entonces hasta el día de hoy los partidos políticos han aumentado sus recursos en un 57 por ciento, y estamos hablando solamente del recurso federal, también se les da a los partidos políticos a nivel estatal, de ese monto no estamos hablando.

Yo digo que un 50 por ciento es un saque (primera propuesta) y nadie está casado con que así tenga que ser, estamos abiertos al diálogo de los demás partidos. Lo que no se vale es decir y manipular como lo están haciendo propios del INE y de otros partidos que dicen “esto va a acabar con la democracia”. Nada más falso.

En 2007 teníamos una democracia en construcción y pluripartidismo, como hoy lo tenemos, y hoy a más aumento de recursos de los partidos políticos, hay más alejamiento con la sociedad, menos aprobación hacia los partidos, que tienen 6 por ciento, cuando debiese ser diferente, es decir, si me diste más es porque fui capaz de acercarme más contigo, una cosa que no ha sucedido.

Morena fue un ejemplo clarísimo en el presente (en cuestión de recursos) y voy a hablar del PAN en el pasado. Morena fue capaz en 2018 de decir: “con tenis, con periódico, con redes y viéndote a los ojos fui capaz de conquistar el voto de muchos para caminar a una transición”.

Me regreso a 1988, a mí me tocó andar con “Maquío” (Manuel Clouthier) en la campaña y no se me olvida cuando el PAN, por voluntad propia, rehusaba el financiamiento público porque decía y daba una serie de argumentos del por qué no habría que agarrar el financiamiento público, y ahora no solamente lo agarra, sino se lo adjudica como un derecho innegable y donde no está dispuesto a transitar a que le quiten un peso.

En aquel entonces la militancia del PAN pagaba cuotas y los funcionarios públicos que derivaban del voto tenían que dar un 8 por ciento de sus sueldo al partido, yo no sé si eso siga o no, pero a lo que voy es que no es posible ver que en México los partidos políticos sigan ganando más, 57 por cien más, ¿qué empresa podría estar diciendo que de 2007 a la fecha ha ganado ese porcentaje solo por decreto?

Estas falacias que nos dicen algunos (partidos) y esta campaña que ha hecho el INE, ayer (miércoles) dedicó tres horas a decir todo lo que les iba a pasar en lugar de dedicarse a hacer su trabajo. Aquí nadie está hablando de condonación de multas y además hay un desconocimiento propio de la ley, yo no conozco una ley que sea retroactiva. Hay una falsedad ante el temor de perder el manejo del dinero.

–El INE señaló que esta reducción del 50 por ciento a los partidos abre la posibilidad del uso discrecional de recursos públicos que manejan, ¿es así?

–Que el INE tenga que ser más riguroso en la supervisión del recurso es fundamental, eso no lo negamos. Lo que ha pasado, que no sé si han faltado lineamientos legales, si le ha faltado dientes o si no tiene capacidad, es que hemos tenido “chapodiputadas” con el INE como está y con el financiamiento altísimo que tenemos (los partidos). Hemos tenido financiamiento “Pemexgate”, “amigos de Fox”, y todo esto ha sucedido con el dinero que tenemos ya ahorita.

Hay una frase del colombiano Sergio Fajardo que dice “como llegas será como gobiernas”. Entonces, este sometimiento de los partidos (a empresarios) no tiene que ver con la cantidad que reciben de recursos. Y repito, no estamos casados con el 50 por ciento, es un saque, si hubiéramos propuesto recortar 20 estuvieran diciendo que mejor un 5 por ciento. No hay un compromiso con el ciudadano y el votante para decirle “voy a cuidar tu recurso y si me quieres, apóyame con tu voto”.

Otra vez me regreso a 1988, en ese año terminaban los mítines y “Maquío” sacaba una manta y la gente aventaba dinero para contribuir, era parte de, ahora la gente en muchos lados no quiere ser parte de los partidos, no se siente identificada con algunos candidatos, y además, hemos tenido partidos que han vivido y han mermado las finanzas públicas a través de vida propia. Esto se ve mucho en los estados, por ejemplo, en Nuevo León hay un partido en donde la misma familia se ha cambiado tres veces de nombre y no ha logrado sobrevivir, pero siempre está estirando la mano para recibir más recursos.

–¿Cómo están las negociaciones con los otros partidos para que se reduzcan el presupuesto?

–Te voy a decir algo que decía “Maquío”: ¿cuándo has visto que un marrano suelte la mazorca? Hay algunos que quieren caminar, hay algunos que no, y estamos viendo cómo sí (se logra un acuerdo), y si no, que den la cara a la ciudadanía, vamos a ver quién es quién.