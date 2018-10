Tatiana CalderÃ³n serÃ¡ la primera latinoamericana que debuta en FÃ³rmula 1

CIUDAD DE MÉXICO._ La piloto colombiana Tatiana Calderón cumplirá su largo sueño de debutar en Fórmula 1 el próximo martes.

Originaria de Bogotá, piloto de pruebas de Alfa Romeo Sauber F1 Team, conducirá el C37 durante un evento promocional en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el próximo martes 30 de octubre donde completará 100 kilómetros.

Tatiana Calderón ha trabajado durante las últimas dos temporadas con el Alfa Romeo Sauber F1 Team y actualmente cumple con sus obligaciones como piloto de pruebas para el equipo, al tiempo que participa como piloto de tiempo completo en la categoría GP3.

El evento que se realizará en México marcará la primera experiencia para una piloto mujer latinoamericana conduciendo un auto de Fórmula Uno, en un hecho histórico para la presencia femenina en los más altos niveles del automovilismo deportivo.

“Estoy muy agradecida y emocionada por la oportunidad que me brindan Alfa Romeo Sauber F1, Escudería Telmex, Telcel, Infinitum y Claro para manejar por primera vez en mi carrera un auto Fórmula Uno. Desde que inicié mi carrera en el automovilismo, mi sueño y mi objetivo han sido manejar al más alto nivel. Será una experiencia increíble descubrir el Autódromo Hermanos Rodríguez desde la cabina del C37 en la Ciudad de México. Como piloto latinoamericana, no podría haber un lugar más especial para hacer mi debut al volante de un Fórmula Uno”, dijo la colombiana.

Asimismo, expresó su beneplácito en su cuenta de Twitter.

Dreams DO come true! Very excited to drive the @SauberF1Team C37 @F1 car for the first time next week in Mexico! Thank you very much for making my dream a reality @escuderiatelmex and Alfa Romeo Sauber F1 Team for their trust! pic.twitter.com/9xaQAf2M8d