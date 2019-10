Tatiana Clouthier anuncia que citarÃ¡n a Alfonso Durazo por operativo fallido en CuliacÃ¡n y critica a Quirino

Tatiana Clouthier anuncia que citarán a Alfonso Durazo por operativo fallido en Culiacán y critica a Quirino

Pidió al Gobernador de Sinaloa que dé la cara, ante su ausencia durante las horas en que se registraron balaceras y bloqueos, y que explique qué pasó en la reunión con la DEA

Noroeste / Redacción

La diputada federal Tatiana Clouthier anunció que la Cámara de Diputados llamará a comparecer al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, por el operativo fallido en Culiacán, el jueves pasado.

Al mismo tiempo, pidió al Gobernador Quirino Ordaz Coppel que dé la cara, ante su ausencia durante las horas en que se registraron balaceras y bloqueos.

"No aparecieron esas armas en menos de 24 de horas. La pregunta es ¿Dónde está el Gobernador?, Qué no ha visto su jefe de seguridad lo que ha venido pasando en Sinaloa? ¿Qué no ha visto cómo en la Calle Juárez se venden dólares a diestra y siniestra?", cuestionó la legisladora de Morena.

Yo no tengo pacto con nadie, asegura Quirino

Además, exigió a las autoridades que federales y locales realizar las investigaciones para descubrir quién filtró la información de lo que iba a pasar con ese operativo y qué pasó en la reunión de la DEA con el Gobernapor Quirino Ordaz.





Cártel de Sinaloa presionó con secuestros para liberar a Ovidio, según periodistas de WSJ y NYT

Clouthier Carrillo expresó que se necesita valor para dejar en libertad a un capo, a sabiendas de que esa decisión sería impopular.

Ante este escenario, se pronunció porque se legalice la mariguana en todas sus modalidades.

"Es urgente que aprobemos la legalización de la cannabis y todos los procesos de la misma", dijo en tribuna.

Capturan a Ovidio Guzmán, arde Culiacán... y lo sueltan