Tatiana reguetonearÃ¡ para los peques

Tatiana reguetoneará para los peques

La llamada Reina de los Niños grabará temas a dueto con artistas como Lucero y Alejandro Fernández entre otros

Noroeste / Redacción

14/01/2019 | 10:53 AM

MÉXICO._ Tatiana, la llamada Reina de los Niños, logró convencer a varios artistas que casi nada tienen que ver con la música infantil, para cantar duetos de reggatón dedicados a los menores.

Las grabaciones podrían ser este o el otro mes y eso la tiene emocionada, pues entre sus invitados se encuentran Lucero, Edwin Luna, Yuri, Alicia Villarreal, Alejandro Fernández, Priscila y el Grupo Pesado. En este disco, adelantó, también habrá género urbano, ya que es lo que muchos niños están escuchando ahora, según publica El Universal en su portal de internet.

“Es un poco triste ver que los papás no dediquen tantito tiempo en buscar música para la edad de sus niños, porque yo sí me he dado a la tarea de ver que si les gusta el reggaetón entonces les voy a dar reggaetón pero para niños, hago ‘El chango marango’ y ‘El baile de la ranita’ y en este nuevo disco habrá una nueva porque el urbano es una música muy padre, muy pegajosa que te invita a bailar, lo importante son las letras”.

Las canciones serán inéditas y hechas a la medida del género en el que se mueve cada artista y, asegura, está tan emocionada que ya quiere ver el resultado final.

La Reina de los Niños compartió que fue invitada por Matute y por el espectáculo de los 90’s Pop Tour a cantar con ellos, aunque no canciones infantiles. Desafortunadamente su agenda se lo impidió pero eso no quiere decir que se niegue a canciones más maduras.

“Acabo de ir a Veracruz a la inauguración de un bar donde me contrataron para cantar solamente pop, canté ‘Chicas de hoy’. Yo soy cantante y lo que me pongan se los canto”.

El pasado 6 de enero, Tatiana fue una de las invitadas a cantar y a conducir el concierto de la edición 24 de El Juguetón, celebrado en las instalaciones de Azteca Ajusco.