Tatuaje nazi, desnudos y sexo con una empleada: Congresista de EU renuncia en medio de escÃ¡ndalo

Estados Unidos (SinEmbargo).- La congresista por California, Katie Hill, ha comunicado este 27 de octubre, a través de su cuenta en Twitter, que renuncia a su cargo en el Congreso de Estados Unidos ante el escándalo que ha salpicado su figura política desde hace una semana.

“Con el corazón roto hoy anuncio mi renuncia al Congreso. Esto es lo más difícil que he tenido que hacer, pero creo que es lo mejor para mis electores, mi comunidad y nuestro país“, ha aseverado Hill.

Esta política demócrata ha hecho el anuncio en medio de informes de su presunta relación sexual con un miembro de su equipo en el Congreso, algo que está prohibido por las normas de la Cámara.

En este contexto, Hill está siendo investigada por el Comité de Ética de la Cámara de Representantes desde el 23 de octubre.

It is with a broken heart that today I announce my resignation from Congress. This is the hardest thing I have ever had to do, but I believe it is the best thing for my constituents, my community, and our country.

