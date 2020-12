Taxista mexicano viaja con su esposa que padece Alzheimer mientras trabaja; 'hijos no quieren cuidarla'

Ciudad de México, 8 de diciembre (SinEmbargo).— Una usuaria en redes sociales dio a conocer la historia de un adulto mayor, taxista originario de Monterrey, quien viaja junto a su esposa debido a que padece Alzheimer y no hay quien se haga cargo de ella.

A través de su cuenta de Facebook, la usuaria dio a conocer su historia, misma que fue replicada por más páginas y en poco tiempo tomó relevancia.

De acuerdo con el relato de la internauta, ella se encontraba esperando un taxi, cuando el conductor le tocó el claxon y le preguntó si buscaba servicio de taxi.

“Le dije que sí pero no me acerqué porque vi que iba una persona con él y enseguida el señor me gritó que era su esposa, como noté que eran dos viejitos no dudé en subirme”.

Posteriormente, el conductor le contó durante el transcurso del viaje que tenía que llevar diariamente a su esposa que padece Alzheimer ya que sus hijos no querían cuidarla.

“Me puse a pensar en cuanto debe querer el señor a su esposa para llevarla con él a su trabajo día con día, espero que si algún día los llegan a ver, así como hice yo no duden en subirse con este par de viejitos”, puede leerse en la publicación.

Finalmente, la joven pidió que en caso de ver a esta pareja de la tercera edad, los apoyen haciendo uso de su servicio de taxi.