MADRID._ Taylor Swift publicó su nuevo sencillo titulado “ME!”, luego de varios días de dar pistas a sus fans.

El nuevo tema es a dueto con Brendon Urie, líder de Panic at the disco, y el videoclip supera los 20 millones de reproducciones en sus primeras horas.

El sencillo ya está disponible en todas las plataformas digitales; fue compuesto por sus dos intérpretes en conjunto con Joel Little y se trataría de un lanzamiento en solitario, difundió yucatan.com.

“ME!” constituye el primer lanzamiento inédito de la joven estrella estadounidense desde el lanzamiento en 2017 de su sexto y último disco de estudio, “Reputation”, que se convirtió en el segundo álbum más vendido de ese año en todo el mundo, con 4.5 millones de copias.

Galardonada a lo largo de su carrera con 10 premios Grammy, Swift llevó a cabo una extensa gira en los meses siguientes que se convirtió en el segundo “tour” mundial de mayores ingresos de 2018.

En el caso de Brendon Urie, cantante conocido por su amplia tesitura vocal, su reciente trabajo con el proyecto personal de Panic At The Disco! constituye el disco “Pray For The Wicked” (2018).

.@taylorswift13 will open the #BBMAs with the worldwide premiere performance of "ME!" featuring Brendon Urie of @PanicAtTheDisco. LIVE May 1 on NBC. pic.twitter.com/Nc3xfQExiI