Taylor Swift es la mujer mejor pagada de la industria musical: Forbes

La nueva etapa musical de Taylor Swift continúa en ascenso tras el lanzamiento de su nuevo álbum "Lover".

Recientemente, la cantante se ha convertido en la mujer mejor pagada de la industria musical, según reveló Forbes.

Taylor Swift, who earned 10 MTV Video Music Award nominations, on the #VMAs red carpet. More fashion highlights: https://t.co/PgAGtuHDAJ pic.twitter.com/p73SrdCUMg