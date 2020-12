Taylor Swift regraba Love story y se vuelve tendencia

La cantante retoma una de las canciones de las que tiene los derechos y le permite a Ryan Reynolds que la use en un comercial

Noroeste / Redacción

Taylor Swift ha prometido volver a grabar, mientras está en la lucha por los derechos de sus propias canciones.

En ese inter, retoma el tema Love Story y le permite a su amigo Ryan Reynolds que lo use en un comercial que hizo. Fue así como lo descubrieron los fans de la cantante, y este miércoles lo han hecho tendencia.

"Bien, mientras que mis nuevas grabaciones NO están hechas, mi amigo @VancityReynolds me preguntó si le vendría bien un fragmento de uno para un LOLsome comercial que escribió, así que... ¡aquí hay un adelanto de Love Story ! ¡Trabajando duro para hacerte llegar la música pronto!", escribió Swift en Twitter.

Okay so while my new re-records are NOT done, my friend @VancityReynolds asked me if he could use a snippet of one for a LOLsome commercial he wrote so...here’s a sneak peak of Love Story! Working hard to get the music to you soon!! https://t.co/0vBFXxaRXR — Taylor Swift (@taylorswift13) December 2, 2020

Los fans de la estrella pop celebraron que haya retomado su éxito, que data de hace 12 años.

Here's the remastered Love Story with the original music video. 😭 #2020LoveStory pic.twitter.com/IJ4hYAXpbk — romari loves taylor 🥺 (@romaricharlz) December 2, 2020

hearing the snippet of love story re-recorded pic.twitter.com/OHMg4Drp7D — “hi katie!”🎄 (@ktswizzle13) December 2, 2020

"La regrabación de 2020 de su clásico éxito "Love Story" aparece en un nuevo comercial de @Partido escrito por Ryan Reynolds", festejó un fan.

Love Story forma parte de su álbum “Fearless”, lanzado en 2008.

🚨 @TaylorSwift13’s 2020 re-recording of her classic hit “Love Story” is featured in a new commercial for @Match written by Ryan Reynolds. pic.twitter.com/2QpikE3lxQ — Pop Crave (@PopCrave) December 2, 2020

no one asked for this but the two versions of love story, a decade apartSparkles #2020LoveStory

Swift, de 30 años, inició el año pasado un enfrentamiento público con el magnate de la música Scooter Braun -quien dirige a estrellas pop como Justin Bieber y Ariana Grande- después de que su empresa decidiera adquirir una participación mayoritaria en el grueso de sus grabaciones musicales.

Con información de los los40.com y de informador.mx