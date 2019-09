Taylor Swift será coach de The Voice

Tras la salida de Adam Levine del panel evaluador del show de talentos, la artista pop tomará su lugar junto a Kelly Clarkson y John Legend

Noroeste / Redacción

"The Voice", el popular programa de talentos, volverá a la TV para su 17 temporada, y lo hará con varias sorpresas. Entre ellas la incorporación de Taylor Swift como una de las mentoras del concurso de canto, según informó la cadena NBC.

Swift, ganadora de varios premios Grammy, será la asesora de los participantes y los preparará para sus shows en la ronda eliminatoria del programa, que comenzará a fin de mes, citó elcomercio.pe.

En anteriores ediciones de "The Voice", artistas como Miley Cyrus, Pink, Rihanna, Dolly Parton y Mariah Carey han realizado el mismo trabajo que ahora deberá cumplir la intérprete de "You Need to Calm Down".

Al respecto, uno de los jurados de "The Voice", el legendario John Legend, utilizó su cuenta de Instagram para hablar del ingreso de Swift.

"Nuestro 'megamentor' para la temporada 17 es MUY MEGA. Si tan solo Blake Shelton (su compañero en el programa) y yo pudiéramos descubrir quién es...", avanzó el artista en un mensaje que acompaña un clip de vídeo.

"Escuché que se supone que es una de las personas más exitosas en la música, no tengo ni idea", dice en el video mientras Swift camina detrás de él.

Cabe señalar que esta no será la primera vez que Taylor Swift participe en el concurso televisivo, pues ya tuvo un cargo similar en la temporada 7 de "The Voice", emitida en 2014, y además presentó su tema "ME!" junto a Brendon Urie (de Panic! at the Disco) durante la final de la pasada edición.

