Taylor Swift sorprende a fans con nuevo disco 'Evermore'; Rodrigo Prieto colabora con ella

La cantante anuncia que 'Evermore' será lanzado la noche de este jueves y contará con colaboraciones de varios artistas, así como de la fotografía del mexicano Rodrigo Prieto

Taylor Swift sorprendió de nuevo a sus fans al anunciar la mañana de este jueves su noveno álbum de estudio de nombre “Evermore” y cuyo lanzamiento será esta misma noche.

Se trata de “una hermana” del reciente lanzamiento “Folklore” y contará con colaboraciones con HAIM, The National y Bon Iver, además de dos bonus tracks, citó informador.mx.

“Para decirlo claramente, no podíamos dejar de escribir canciones. Para tratar de decirlo de manera poética, se siente como si estuviéramos parados en el borde de los bosques folclóricos y tuviéramos una opción: dar la vuelta y regresar o viajar más hacia el bosque de esta música”, escribió Taylor Swift en sus redes sociales.

La cantante pop explicó que nunca había hecho esto antes durante su carrera, “siempre he tratado los álbumes como épocas únicas y pasar a planificar el siguiente después del lanzamiento de un álbum”.

Sin embargo, Swift subrayó que con “Folklore” fue algo diferente.

“Me encantó el escapismo que encontré en estos cuentos imaginarios / no imaginarios”, aseguró.

“Evermore” fue creado también con colaboración de Aaron Dessner, Jack Antonoff, WB y Justin Vernon y otros amigos. El proyecto cuenta con 15 pistas en su edición estándar y dos canciones extras para la versión física.

El nuevo disco de Taylor también es un “regalo” para los fans que han sido tan cariñosos, solidarios y atentos que esperan el cumpleaños de Swift este 13 de diciembre. “Esta vez pensé en darles algo”. Asimismo, “Evermore” funcionaría como un acompañante para la época navideña que este año será “muy solitaria”.

El noveno disco de Taylor llega esta medianoche acompañado del primer videoclip de la canción “Willow”, cuya fotografía de nueva cuenta está a cargo del mexicano Rodrigo Prieto, con quien ha trabajado anteriormente en “Cardigan” y “The Man”.

Los seguidores de Swift reaccionan ante el anuncio de un nuevo álbum, el segundo en este año.

