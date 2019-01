Taylor Swift y Katy Perry, las reinas de YouTube

Ambas artistas cuentan con dos vídeos que superan los dos mil millones de visitas en la plataforma de vídeo

Noroeste / Redacción

Katy Perry y Taylor Swift son dos de las artistas internacionales más exitosas del momento, y de la última década, de eso no hay duda alguna. Pero si hay que destacar un lugar el que gobiernen y desempeñen ese éxito de manera más notable es YouTube.

Ambas han conseguido llegar durante la última temporada a superar los 31 millones de suscriptores en el popular portal de vídeos, además de obviamente ser las primeras mujeres en conseguir esta peculiar y poderosa hazaña.

Pero no es lo único que han conseguido dentro de YouTube. Taylor Swift cuenta con un total de dos vídeos con más de dos mil millones de visualizaciones en en la plataforma.

Centrándose en la lista de los vídeos más vistos desde que se ha creado YouTube, nos encontraríamos con que Shake It Off ocuparía el número nueve y Blank Space el número 17.

Por si esto fuera poco, tanto Bad Blood como Look What You Make Me Do han superado la cifra de los mil millones de visitas, también.

Katy Perry cuenta con que sus videos Roar y Dark Horse tiene más dos mil millones de visitas en YouTube. Por lo que la californiana también sabe lo que es el éxito masivo en la página de vídeos más famosa del planeta.

Concretamente sus videoclips se ubican en el número 10 y 14 de los más vistos de la historia de la plataforma, toda una hazaña que únicamente ellas dos pueden decir que han conseguido, hasta el momento.

Katy Perry ha publicado cuatro discos de estudio y ha conseguido vender la astronómica cifra de 162 millones de sencillos a lo largo y ancho del planeta, convirtiéndose hit a hit en una de las divas más exitosas. Taylor Swift, por su parte, cuenta con seis álbumes de estudio a sus espaldas y ha vendido más de 40 millones de discos.