TeacapÃ¡n es â€˜blindadoâ€™ por los pobladores para evitar contagios del coronavirus

Teacapán es ‘blindado’ por los pobladores para evitar contagios del coronavirus

Vecinos del puerto escuinapense colocaron cintas de seguridad en la entrada principal del poblado, para evitar el ingreso de turistas

Carolina Tiznado

TEACAPÁN, Escuinapa.- Con el fin de evitar contagios del Covid-19, el puerto de Teacapán fue “blindado” por los vecinos para evitar la entrada de turistas que pese a los llamados de las autoridades no se han quedado en sus casas.

Ante la falta de control sobre quién entraba a la comunidad, los vecinos decidieron poner cintas preventivas en el arco de la entrada principal y evitar la presencia de quienes no acrediten ser habitantes del municipio.

“Es una acción preventiva, el pueblo no tiene contagios y no queremos que haya coronavirus, de momento no queremos gente del pueblo, turistas ahorita no”, dijo Yara Zambrano.

La decisión fue tomada después de que en los últimos días han llegado personas de fuera y al parecer se han quedado hospedadas en algunos sitios del lugar.

Así han sido regresados a casa, algunas personas que venían de Guerrero, Ciudad de México y del municipio de Concordia.

El llamado a las personas es que permanezcan en casa y aunque inicialmente también se les dijo a las personas que salían de la sindicatura que tampoco tendrían que ir a la cabecera municipal, esa decisión finamente fue desechada.

“Nada más no vamos a dejar a la gente que venga de fuera, de Escuinapa si pueden estar, pero si vienen de fuera de Escuinapa, aunque sean de Teacapan, pobrecitos que se vayan de regreso”, dijo otro de los manifestantes.

Señalaron que es una decisión preventiva, pues a partir de hoy miércoles llega gente que vive en otras ciudades, a pasar la Semana Mayor en el puerto.

Es algo que consideran se dará y si la autoridad correspondiente no está haciendo actividades preventivas, es una tarea que tienen que asumir por la salud del pueblo.

“Con una sola persona que se contagie, se acaba Teacapán, es lo que no queremos”, dijo Miguel Ángel Lam Andrade.

“En la sindicatura no hay servicios médicos suficientes, es mejor que este año se quede en casa”, insistieron, “por seguridad de todos”.