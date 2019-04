TeacapÃ¡n recibe a turistas sin baÃ±os pÃºblicos

Teacapán recibe a turistas sin baños públicos

Comerciantes se quejan de falta de baños públicos para turistas y de una fosa rebosando, lo cual da una mala imagen a los visitantes

Carolina Tiznado

TEACAPAN, Escuinapa._ Baños públicos cerrados y una fosa séptica rebosando, es lo que encuentran turistas al llegar a este puerto.

Las aguas negras rebosan entre comercios gastronómicos que tienen en el turismo su mayor estímulo económico.

"Antes venía el camión (vactor) a limpiar un día antes de que tuviéramos mucho turismo, los baños no deben estar cerrados, vamos para atrás en lugar de ir hacia adelante" dijo María Elena González Mendoza.

Mientras el agua rebosa, algunas personas solicitan a la encargada de baño que otorgue el servicio, pues es algo que deben contemplar ante la venta de cerveza.

"Les digo que mejor no tomen, es que yo no puedo hacer nada, desde hace días le avise al Síndico y a todos lados, no me hicieron caso", dijo la encargada de los baños.

El problema es serio, señaló, mantiene abierto el baño de mujeres pero también debería estar cerrado pues la fosa no deja de escurrir.

Pero dejan abierto porque considera que es más difícil para las mujeres conseguir un baño.

"El problema es que los hombres cuando van a otro lado, rápido está la policía y se los llevan, pagan multa, pero no hay baños, ni de los portátiles", expresó una comerciante.

Lamentaron que aunque gusten de presumir a esta comunidad como la "joya turística" del municipio, no le ponen atención y debieron de estar atentos a ver qué necesidades tienen en servicios para solucionarlos antes de tener visitantes que se van con una mala imagen.