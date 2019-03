Tecatito Corona muestra su lesiÃ³n

Tecatito Corona muestra su lesión

El jugador del Porto sigue envuelto en la polémica por no acudir al llamado del Tri

Noroeste / Redacción

Continúa el tema Jesús Manuel Corona y la Selección Mexicana después de que el jugador decidiera no asistir a la convocatoria de Gerardo ‘Tata’ Martino para los juegos ante las selecciones de Chile y Paraguay en la fecha FIFA.

Ahora, el jugador del Porto, subió una imagen a su Instagram, donde muestra la lesión del tobillo izquierdo y cómo se está rehabilitando de la misma.

En días pasados se dio a conocer que el equipo de los Dragones sí había informado sobre la lesión del ‘Tecatito’ Corona. Además, el técnico del Tricolor aseveró que su negativa a unirse al llamado podría tener consecuencias en el futuro.

Lainez, feliz por elegir al Betis

Ni siquiera la épica remontada del Ajax al Real Madrid en Octavos de Champions provoca alguna duda en Diego Lainez sobre su elección para emigrar a Europa.

El canterano del América reivindica lo que ha jugado en el Betis, club que prefirió sobre el holandés porque ambos le pusieron un contrato en la mesa, convencido de que lo aprendido en este corto tiempo ha sido más que útil.

Relajado, de buen ánimo porque si bien ya había estado en Selección Mayor esta es la primera vez que acude en calidad de “europeo”, Lainez ha vivido una montaña rusa de emociones, con remontadas en Copa del Rey o Europa League, donde ya anotó, para luego ser eliminado en ambas. También, por perderse tres partidos seguidos que sólo vio desde la banca, pero reaparecer con una asistencia frente al Barcelona el domingo pasado.

“Tal vez no jugué dos o tres partidos, pero la realidad es que he jugado mucho porque llevo alrededor de 10 partidos, si no me equivoco, y estoy contento por eso y me estoy adaptando y ganando un lugar”, mencionó.