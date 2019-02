Tecmilenio y Sistema Estatal de Seguridad PÃºblica firman convenio para prevenciÃ³n delictiva en jÃ³venes

Tecmilenio y Sistema Estatal de Seguridad Pública firman convenio para prevención delictiva en jóvenes

El gran problema de la delincuencia y la seguridad ­­­­­­viene asociado con la descomposición del tejido social, lamenta Renato Ocampo Alcántar

Belizario Reyes

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y la Universidad Tecmilenio Campus Mazatlán firmaron un Convenio General de Colaboración y Coordinación Institucional para apoyar la prevención delictiva en los jóvenes.

"La verdad es que en Sinaloa tenemos un serio problema con los jóvenes y tenemos un serio problema con la sociedad en general, el gran problema de la delincuencia y la seguridad forzosamente viene asociado a un proceso de descomposición del tejido social", dijo el Secretario Ejecutivo del SESP, Renato Ocampo Alcántar, en su mensaje en la firma del convenio.

" La descomposición del tejido social viene directamente de la falta de valores en las familias".

Agregó que cuando un joven se dedica al narcotráfico, es porque a los 22 años se le hace más fácil meterse a vender droga y empieza con poco y va aumentando y no pasa nada, después decide portar una navaja o una pistola, porque no pasa nada y está a un punto de convertirse en homicida en potencia, porque no tiene respeto a nada y a nadie.

"Y un joven que delinque y que toca Barandilla, que es la primera puerta ante la seguridad pública de la Policía, es un joven que ya trae problemas con la justicia y seguramente si no tiene el contacto con alguien que lo haga recapacitar va directo a las filas del narcotráfico", añadió en el evento realizado a las 11:00 horas en el auditorio de la Universidad Tecmilenio de Mazatlán, que también fue firmado por el director de la misma, Óscar García Osuna.

Recalcó que el tema de prevención es tan importante, pero muchas veces los esfuerzos de prevención son separados, la desarticulación de prevención en el estado y en el País es muy complicada, de por si hay muy poquito presupuesto para el tema de prevención y entonces cada dependencia hace su esfuerzo por separado.

Por instrucciones del Gobernador, el Sesesp hace las políticas públicas y parte del trabajo que se hace es lograr vincular a las entidades que hacen prevención para poder coincidir todos en un sólo punto, dijo.

"Es decir, nosotros así como hicimos en convenio con Tecmilenio, y qué bueno que aquí surja para Culiacán y para Los Mochis, también tenemos ahorita una firma de convenio con la Secretaría de Salud y con la Secretaría de Educación para entrar a 85 escuelas más en todo el estado, tenemos con el Cobaes, con el Conalep, con Salud, con un montón de instituciones en donde estamos tratando de conjuntar esfuerzos por el bienestar de todos los jóvenes", añadió Ocampo Alcántar.

Para este convenio se escogió trabajar en cuatro escuelas ubicadas en la Colonia Montuosa, en la Isla de la Piedra y en los fraccionamientos Santa Teresa y Pradera Dorada, en este puerto, se dio a conocer.

"Esas escuelas a las que estamos yendo no son casualidad, esas escuelas las escogimos porque son las que están en los polígonos más peligrosos de Mazatlán, donde se generan la mayor cantidad de delitos y entonces donde están los jóvenes más vulnerables de poderse convertir en posibles delincuentes", añadió Ocampo Alcántar.

"¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como sociedad?, ir por ellos, hacerles entender que hay buenos caminos y que queremos seguir teniendo buenos sinaloenses y buenos mazatlecos".

Pero también es muy importante que conozcan la realidad de esos entornos y que vayan, añadió en el evento que también fue presidido por la vicerrectora de la Universidad Tecmilenio en el Noroeste del país, Andrea Fortanelli.

"Y lo que queremos aquí es generar procesos de convivencia, que ustedes conozcan a los jóvenes de ahí, que sepan quiénes son y sepan de qué carecen y sepan cómo viven, eso es lo importante, porque eso les va a dar las herramientas necesarias para que ustedes mismos sean buenos ciudadanos, buenos mazatlecos y buenos sinaloenses", reiteró el Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

El director de la Universidad Tecmilenio Campus Mazatlán recalcó que es importante la firma de este convenio porque junto con el titular del Sesesp están haciendo que la labor que hacen los alumnos de la preparatoria de dicha institución educativa, sea significativa.

"Y muchas veces si no conocemos otros entornos y otros contextos no somos capaces de visualizar todos los beneficios y las cosas de las que debemos agradecer, y cuando hablamos de gratitud en nuestro modelo (positivo del Tecmilenio), en las fortalezas de carácter que estamos ya, se habla que la gratitud es la memoria del corazón", añadió Óscar García Osuna.

"Yo espero que este proyecto que lo vamos a replicar en todo el estado, de hecho es un compromiso que ya tenemos ahorita, y que ustedes son los iniciadores, así es que lo tienen que tener muy bien para presumirlo, nos lleve a crear una sensibilización de que ustedes a su edad pueden aportar y ustedes al visualizar otros contextos van a ser capaces de fortalecer su propio concepto de vida, su propio sentido de vida su propio propósito".